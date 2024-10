El Festival COS torna a Reus del 18 al 20 d’octubre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus COS 2024 torna del 18 al 20 d’octubre repartit en diferents espais. El festival és un espai obert a les propostes de creadors i creadores del territori i també internacionals amb la voluntat de ser un gran aparador de trobada amb públic i programadors. El pressupost per a aquesta edició és de 60.000 euros.

L’escenari de la plaça del Mercadal, tant divendres com dissabte, albergarà cinc peces de dansa. L’espectacle inaugural COSSOC anirà a càrrec d'un duet format pel Magí Serra i Ana Maria Klajnšček. L’Esbort (Pere Seda) protagonitzarà divendres a la tarda l’Hereu Riera. Dissabte serà el torn del talent jove i local de Guillem Sanabra i la Míriam Valero i de Berta Pasqual amb Faç. Per tancar les actuacions al Mercadal, un duet masculí protagonitza DOMA, un espectacle on convergeixen el flamenc, la dansa espanyola i la contemporània.

El Castell del Cambrer acollirà la intimitat que necessita Mama Calypso, amb el seu espectacle Fets reals, un espectacle seleccionat en la convocatòria de suport a la creació PROCREA i encara no estrenat. Després de l'actuació, hi haurà un espai post funció i diàleg amb la companyia dinamitzat per Sònia Gardés.

Buscant un espai prou singular com a taló de fons, a la plaça de Sant Pere, Pere Hosta, presentarà un oficinista d’allò més peculiar, que farà trobar moltes similituds en la vida real amb el seu espectacle Dis_Orden.

El Teatre Fortuny acollirà la companyia Zero en Conducta que es centra en la unió del mim corporal, la dansa, les titelles i el teatre físic en general. En aquesta ocasió, porten la seva nova peça La Phazz.

Pel que fa a la Palma hi haurà l’espectacle Full House, de la companyia Eléctrico 28, que sense text i mitjançant el teatre físic i la música en viu, explica la història dels veïns Koala, Dog i Horse, que viuen porta a porta. Una peça de teatre mòbil que encara situacions quotidianes entre veïns amb l'humor com a eina principal per alliberar de certs tabús.

Finalment, el Teatre Bartrina, acollirà dos espectacles. Divendres amb la companyia Inda Pereda i l’espectacle Lubbert i com a cloenda del festival, per tercer any, els alumnes seleccionats de les escoles de la Coordinadora de Dansa Autoritzades de Reus, sota la direcció i coreografia d’Isabel Álvarez, han creat l’espectacle El que som.

Tots els espectacles són gratuïts amb entrada lliure excepte Full House a la Palma i Fets Reals al Castell del cambrer, que es poden reservar al web inscripcions.reus.cat a partir de demà, 10 d’octubre.