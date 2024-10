«Aquest any és un any d’èxit per la Fundació Teatre Fortuny»

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre Fortuny s’entén sense Reus, però la ciutat de Reus no s’entén sense el Teatre Fortuny. Aquesta frase ha estat una de les més repetides quan es parla de la relació entre la capital del Baix Camp i un dels seus edificis patrimonials més emblemàtics. Una manera de dir que el Teatre Fortuny, per les seves característiques úniques, no necessita cap ciutat per ser rellevant, però que la seva presència sí que ofereix tot un seguit de beneficis a la ciutat en diferents àmbits.

Aquest és el cas de la Fundació Teatre Fortuny, una entitat que va néixer l’any 1986 amb «la voluntat d’obrir el teatre a tota la ciutadania», tal com assegura la presidenta de la fundació, Maria Dolors Sardà. «A més, volem apropar la cultura a col·lectius com són els escolars, les persones que pateixen alguna discapacitat o a famílies amb un nivell socioeconòmic baix», reivindica.

Èxit el 2024

Per a dur a terme aquesta tasca sociocultural, la fundació ho fa a través de diverses activitats com el concurs internacional de dansa Roseta Mauri, el concert de Sant Jordi i el ‘Cap Infant Sense Fortuny’. «Aquest any és un any d’èxit per la fundació, perquè tots els programes que impulsem han tingut una bona acollida», celebra la presidenta sobre la temporada d’enguany.

En aquest sentit, Sardà destaca el concurs de dansa Roseta Mauri celebrat el mes de març, el qual va comptar amb 55 participants, rècord històric d’inscripció del certamen. «Un creixement que ens obliga a fer un pensament i a veure si necessitarem més recursos per continuar en aquesta línia. Fins i tot ens hem plantejat anar a buscar ajuts europeus per créixer amb aquest esdeveniment», destaca.

La presidenta també apunta el concert de Sant Jordi que celebrava el centenari de la mort d’Àngel Guimerà i assegura que va ser «una aposta molt forta econòmicament per part de la fundació, però que va tenir una forta resposta de la ciutadania perquè vam vendre 442 entrades».

I, finalment, també assenyala una de les activitats més solidàries de l’entitat, el ‘Cap Infant Sense Fortuny’ que va arribar a la quarta edició. En total, hi van participar 990 nens i nenes de 22 centres educatius. Una edició que tenia amb una novetat, i era que les escoles tractaven les temàtiques prèviament a l’escola abans d’anar al Fortuny.

Així i tot, Sardà posa èmfasi en el fet que també van participar 3 escoles d’educació especial: «Ens satisfà molt que participessin perquè significa que hem arribat a aquest col·lectiu que, de vegades, es fan coses i no es pensa amb ells».

El futur

Actualment, la Fundació Teatre Fortuny ja treballa de cara la temporada futura. Per exemple, en la cinquena edició del ‘Cap Infant Sense Fortuny’ que tindrà la influència de les pantalles com a eix temàtic. Maria Dolors Sardà, tot i que es mostra curosa al parlar del futur, ja que «el pressupost d’una fundació és el que és i no podem estirar més la màniga que el braç», es mostra optimista. «Segur que la següent temporada anirà molt bé i esperem continuar creixent, però buscant més complicitats», comenta, fent una picada d’ullet al Consorci del Teatre Fortuny, a qui demana que pugui implicar-se més.