Aigües de Reus reforça les alternatives de subministrament en cas d’emergència

Aigües de Reus dona per enllestida una important obra de millora per al subministrament d’aigua, un cop finalitzada l’ampliació i la nova connexió de la canonada d’un dels dipòsits de la ciutat, el dit dipòsit «intermedi», situat a la zona est de la carretera N-420. El projecte ha tingut un cost de 239.729 euros. Els treballs permetran que en cas d’emergència o incidència sobrevinguda hi hagi alternatives per a garantir el subministrament a tota la ciutat.

Reus compta amb diversos dipòsits d’emmagatzematge d’aigua per al subministrament d’aigua potable. El principal és el situat prop de l’Institut Pere Mata, amb una capacitat total de 32.000 metres cúbics i començat a construir en el primer terç del segle XX. Al marge, la ciutat compta amb altres dipòsits de dimensions inferiors, entre els quals hi els de la Pubilla (20.000 m3) i l’intermedi (10.000 m3), construït el 2012 i que es proveeix exclusivament del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).

Aquests dipòsits resulten fonamentals com alternativa al del Pere Mata, amb l’objectiu de garantir el subministrament en cas d’emergència o necessitat sobrevinguda. Tots tres estan comunicats i es mantenen amb uns nivells sempre pròxims la seva màxima capacitat. Unes infraestructures que, a més, estan monitoritzades les 24 hores del dia mitjançant estacions remotes, de la mateixa manera que ho està la totalitat de la xarxa de distribució.