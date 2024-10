La Plataforma Parc Mas Iglesias demana que s’estudiï l’impacte del TramCamp a les línies de bus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias demana que s’estudiï l’impacte de l’arribada del TramCamp a l’afluència de passatgers d’autobús abans de prendre cap decisió sobre l’estació d’autobusos. «L’arribada del tramvia connectarà les poblacions de Reus, Cambrils, Vila-seca, Salou i Tarragona. Si el que es pretén amb aquest projecte de mobilitat és obtenir la seva màxima rendibilitat, cal contraposar-ho al servei d’autobús», reflexionen des de la Plataforma en un comunicat.

En aquesta línia també s’expressa el portaveu de la Plataforma, Òscar Mendoza, que considera que l’equip de govern «no ha tingut en compte que l’arribada del TramCamp, que la volen fer coincidir amb l’estació d’autobusos, comportarà una reducció d’usuaris de l’estació d’autobusos». Per aquest motiu, Mendoza creu que amb la nova estació d’autobusos projectada pel govern en la reforma del Carrilet els veïns es trobarien amb «una estació magnificada i que ens costarà un ronyó quan potser hauria de ser més petita». Per aquest motiu, demana a la Generalitat que faci un estudi per a comprovar si és realment necessari una estació de les proporcions projectades.

Reunió del 4 d’octubre

Per un altre costat, el passat divendres 4 d’octubre va tenir lloc la primera reunió oficial entre la Plataforma i l’Ajuntament de Reus. Aquesta estava prevista el dia 20 de setembre, però des de l’entitat van demanar que es posposés, ja que coincidia amb el ple municipal en el qual l’oposició presentava la moció impulsada per la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias. «Creiem que no era convenient fer-ho en el mateix dia, perquè així tots estaríem tranquils», justifica el portaveu de la Plataforma.

Des de l’equip de govern expliquen que van demanar a la Plataforma que fes arribar les seves propostes per escrit i els van instar a assistir a la reunió tècnica que es durà a terme aquest dijous 10 d’octubre. Una versió corroborada per part de la Plataforma, que qualifiquen la trobada de «tranquil·la». «Els vam exposar les nostres inquietuds i vam tornar a remarcar la nostra posició clara i rotunda de què l’estació al mig del parc no la volem», afirma Mendoza, que assegura que assistiran a la reunió tècnica de dijous.

En la reunió del 10 d’octubre assistiran tant tècnics municipals de la regidoria d’Urbanisme com l’equip redactor extern que va elaborar el projecte. Hi estan convidats, a part de la Plataforma, les altres entitats veïnals de la zona i la Federació Associacions de Veïns de Reus.