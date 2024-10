El Centre de Lectura de Reus duu a terme obres de reforma a la biblioteca

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Lectura de Reus es troba actualment enmig d’unes obres de reforma a la biblioteca de l’entitat. Concretament, la intervenció afecta les bigues del sostre d’aquest espai que patien un important estat de deteriorament. «La nostra biblioteca és una de les peces més importants de la casa. Es tracta d’una sala noble molt gran que, hem de tenir en compte, forma part d’un edifici que es va inaugurar l’any 1921, fa molt de temps», puntualitza la secretària general del Centre de Lectura de Reus, Empar Pont.

Més de cent anys que per l’edifici localitzat al carrer Major número 15 acaben passant factura irremeiablement. «Fa temps que ens va començar a semblar que les bigues feien panxa, tot i que amb el fals sostre quedava dissimulat». Aleshores, des de la direcció van parlar amb l’arquitecte que els va comentar que fins que no fessin un forat per veure l’interior, no sabrien ben bé la magnitud del problema. «I hem de pensar que no tothom s’atreveix a fer-ho quan parlem de cases antigues com aquesta», subratlla explicant Pont.

Finançament complicat

Finalment, van poder dur a terme l’actuació, que va mostrar un estat avançat de deteriorament: «Es va fer un pressupost, però ràpidament la quantia va augmentar. Al cap i a la fi, quan obres el meló veus el que hi ha realment i, per poder acabar les obres, necessitàvem més diners». Per aquest motiu, van recórrer al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que els va concedir un ajut del 50% de les obres.

«No obstant això, aquest ajut no es cobra fins al final, cosa que ens dificulta perquè no parlem d’unes quantitats de diners que l’entitat pugui assumir com si res», lamenta la secretària general del Centre de Lectura de Reus. Enmig d’aquest context, la Diputació de Tarragona finalment va donar un cop de mà atorgant un ajut de 125.000 euros al centre per a poder fer front al cost de les obres. A més, aquests diners serveixen perquè el departament de Cultura pugui avançar els diners de la subvenció abans del final de la restauració.

La reforma

La reforma involucra un total de quatre bigues. Per a dur a terme les obres sense haver de tancar l’espai, aquestes s’han dividit en dues fases. En primer lloc, una sala de la biblioteca s’ha tancat al públic perquè els treballadors puguin portar a terme les tasques de restauració en tres de les quatre bigues. «S’han posat unes bigues de fusta recobertes amb planxes de ferro, i després s’han lligat al sostre», resumeix Empar Pont.

Quan aquestes obres finalitzin, aquesta sala es tornarà a habilitar pel públic i es tancarà l’accés a l’altre espai on es troba la darrera i última biga que cal restaurar.