La 52a edició d’exproReus obre les seves portes del 10 al 13 d'octubre

La fira multisectorial exproReus obrirà portes del 10 al 13 d’octubre a firaReus amb la seva 52a edició, amb l'objectiu de tornar a ser el gran aparador comercial del territori i oferir una variada oferta d'activitats per a fer en família. L'accés a la fira és gratuït.

La inauguració oficial d’exproReus tindrà lloc el dijous dia 10, a les 12 h, i la durà a terme el president de Fira Barcelona, Pau Relat. A continuació, l'inaugurador oferirà la conferència El valor de les fires, a les 13 h, a l'estand del Hub Foodtech & Nutrition.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha volgut destacar que «exproReus és la gran fira multisectorial de referència a Catalunya, la fira de fires, i durant quatre dies situarà a Reus al centre de l’activitat econòmica, comercial i empresarial del territori, generant novament milions d’euros d’impacte econòmic».

Novetats en automoció

En total, la fira comptarà enguany amb 44 marques d’automoció, entre vehicles de passatgers i vehicles industrials, la dada més alta des que se celebra la fira, amb les incorporacions destacades de marques especialitzades en vehicles elèctrics com Tesla o BYD i de nous fabricants acabats d’arribar al nostre mercat com ara Omoda o Jaecoo. Pel que fa a les motocicletes i vehicles de mobilitat personal, també es podran trobar les principals novetats del sector.

Jornades professionals

En el marc d'exproReus s'han organitzat dues jornades temàtiques. La primera, el dijous 10 d'octubre de 19 a 20 h, serà una taula rodona de la Lliga Contra el Càncer, que inclou una exposició fotogràfica i una xerrada amb professionals de l'àmbit oncològic, supervivents del càncer de mama, models de l'exposició, i les fotògrafes del projecte. La segona jornada, el Reus Logistics Summit, tractarà els reptes logístics del futur i aplegarà a professionals d'empreses i institucions del sector, el divendres 11, de 9 a 14 h.

El Hub Foodtech & Nutrition, el pol d’empreses i institucions vinculades al sector agroalimentari impulsat per REDESSA i l’Ajuntament de Reus, serà el punt on els visitants trobaran un programa ple de ponències científiques, demostracions culinàries i activitats que giren al voltant de la innovació en el sector alimentari, amb especial atenció al producte local i artesà.

El programa de demostracions culinàries inclou col·laboracions amb paradistes del Mercat Central de Reus i amb restauradors del territori com ara Pola Hany William del restaurant El Alkimista de Reus; Ferran Cerro, xef del restaurant de Reus que porta el seu nom; i Arnau Bosch, xef del restaurant Can Bosch de Cambrils.

En l’àmbit divulgatiu i de promoció de la salut, s’han programat xerrades i activitats en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l'IRTA i el centre tecnològic Eurecat, entre d’altres.

Finalment, al mateix estand del Hub, les empreses agroalimentàries adherides que hi estiguin interessades hi podran realitzar presentacions dels seus productes als visitants de la fira, entre elles, l'start-up especialitzada en suplements amb base de polifenols, Biophenolics; la DOP Avellana de Reus, que realitzarà un tast d’avellanes a càrrec d'Ester Gomis, presidenta DOP Avellana de Reus; o la marca especialista en productes per cuinar, Valira.

Activitats infantils i gastronomia

Amb els més petits de la família com a protagonistes, exproReus oferirà un seguit de propostes didàctiques i lúdiques, com ara un taller de noves tecnologies en col·laboració amb el Clúster TIC Catalunya Sud, activitats de manualitats o un taller d’storytelling. Algunes d’aquestes activitats les realitzen empreses expositores de la fira com a forma de presentar els seus serveis al públic assistent.

Com edicions anteriors, l’auditori exterior de firaReus Events acollirà la zona de restauració d’exproReus amb foodtrucks i un escenari per a les propostes musicals i que acollirà un concurs de Talents organitzat amb Music and Views, una de les empreses de l'edició de la Incubadora TIC i Foodtech d'aquest any. Tot i que l’horari de la fira és d’11 h a 21 h, la zona de restauració romandrà oberta fins a les 22 h.

Com ja és habitual, Reus Transport ha habilitat una línia especial, la L80, amb un recorregut que unirà la plaça de la Llibertat amb firaReus i una freqüència de pas de 30 minuts.