La tercera fase del Reus Espais Vius no es desenvoluparà a la zona nord de la ciutat

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera fase del Reus Espais Vius no es desenvoluparà, finalment, al nord de la ciutat, com es preveia en primer terme. «S’ha detectat una altra zona que també compleix amb els requisits per assegurar el màxim èxit possible: carrers amb força locals tancats i pròxims entre ells, però amb prou activitat comercial en aquests moments, perquè el projecte reactivi la zona en qüestió, amb l’ajuda i participació dels negocis ja existents», informen fonts municipals. Si bé no especifiquen quina ha estat la ubicació escollida, apunten que «s’anunciarà durant les pròximes setmanes».

Mentrestant, l’Ajuntament ha tret a licitació el contracte de serveis per a desenvolupar la conceptualització de la campanya de dinamització de la tercera fase del Reus Espais Vius, perquè sigui «l’inici del projecte que portarà que els espais buits tornin a tenir vida». «Tenim clar que, per crear interès a la nova zona triada, cal fer una dinamització i un impacte previ, tant per visualitzar els locals disponibles com per atraure futurs emprenedors», destaquen les fonts, que remarquen que aquesta ideació «va ser una de les claus de la primera i segona edició».

«I es vol repetir, tot i que amb un format molt diferent, que es treballarà amb l’empresa un cop s’adjudiqui la licitació i que pretén situar aquest nou espai en el mapa mental del teixit productiu de la ciutat», afegeixen. El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, explica que, a més, es buscarà, «com no pot ser d’una altra manera, la implicació d’entitats, centres educatius i col·lectius que ja hi duen a terme la seva activitat», bé sigui dins la zona o a tocar d’aquesta.

Subirats explica que, una vegada es va tancar la segona fase de Reus Espais Vius, «vam analitzar els resultats i vam veure que una de les qüestions que havia facilitat l’èxit d’aquesta convocatòria va ser la tria de l’espai: una zona de la ciutat amb diversos locals comercials buits, però que encara conservi prou activitat perquè l’impacte del projecte ajudi a reactivar la zona de la mà dels negocis que encara hi tenen activitat».

«En aquest sentit, vam veure que hi havia zones a Reus que complien aquests requisits i en les que calia posar-hi el focus per fer-les atractives tant per als emprenedors que busquen un nou espai on començar el seu negoci com per aquells propietaris que fa anys que tenen els seus locals tancats», continua. D’aquesta manera, «en poques setmanes», un cop «puguem treballar la proposta de dinamització i d’impacte» amb l’empresa adjudicatària, «podrem anunciar la ubicació d’aquesta tercera fase», tanca.

Una vintena de nous negocis

L’Ajuntament de Reus va donar per acabades les dues fases inicials de la iniciativa de revitalització comercial el novembre del 2023. Va permetre l’obertura d’una vintena de nous negocis en un àmbit comprès pels ravals de Robuster, de Sant Pere, de Martí Folguera i l’entorn del Pallol. El 75% dels locals adherits a la primera fase s’han ocupat, mentre que el percentatge va baixar al 31,25% en la segona, centrada en els voltants del Pallol i el raval de Martí Folguera. Així mateix, es van crear una trentena de llocs de treball i es va aconseguir «revitalitzar la zona», segons detallà Subirats.