Les ordenances fiscals de Reus, llestes aquest octubre

Dies queden per conèixer les ordenances fiscals per a l’any 2025. És a dir, per saber si, a Reus, es pagaran més impostos, menys o si es congelaran els tributs. El divendres 18 d’octubre és la data marcada als calendaris de l’Ajuntament: és el dia en què es convocarà el ple ordinari del mes i es voldria aprofitar per aprovar les taxes municipals durant la sessió.

Dimecres vinent, està previst que es convoqui una comissió informativa amb els grups municipals que tindria lloc la setmana següent. En tot cas, d’octubre no hauria de passar. S’havia parlat de celebrar un ple extraordinari per a la jornada d’avui per deixar el tema dat i beneït, però no s’ha arribat a temps, i no era qüestió de forçar la maquinària.

L’aprovació de les noves ordenances fiscals arribarà en un moment en què la crispació no està precisament sota mínims —el trasllat de l’estació d’autobusos ha encès una nova alarma— i, amb els ànims ja encesos, una segona pujada podria fer reviure episodis de la tardor del 2023. Fou una època en què el regidor d’Hisenda semblava ser Bad News Muñoz: la seva aparició implicava l’anunci de males notícies.

La seva no fou —ni és— una posició fàcil ni amable de portes enfora. Li tocava tractar un tema tan delicat com és la política fiscal, que, sabia, no deixaria tothom conforme —a ningú li agrada que li toquin la butxaca—, i, a més, havia de donar la cara per part del govern. Fou hàbil transmetent el missatge que els pressupostos «no ens identifiquen del tot» i que responien a la necessitat «d’afrontar la situació amb què es trobava l’Ajuntament». La voluntat era «que els pròxims ens defineixin molt més».

Així i tot, aquells comptes anaren acompanyats d’un pla d’inversions «històric» que emplaçava el debat a dotze mesos en el futur. Amb un any ja de labor al capdavant de la ciutat, és qüestió de dies que es descobreixi el tarannà real de l’executiu, la seva veritable cara; de saber què el defineix, què l’identifica del tot. I és que sembla que algun canvi sí que podria haver-hi sobre la taula.

Precisament, aquí sorgeix el segon concepte clau de l’equació: els pressupostos. La previsió és que passin pel ple municipal el mes de novembre. Essent l’1 de gener del 2025 la data en què entraran en vigor, hi ha marge perquè els tres partits que conformen el govern reusenc (PSC, ERC i Ara Reus) continuïn l’estira-i-arronsa unes setmanes més perquè els seus somnis es converteixin en realitat i per dissenyar uns comptes que deixin els tres satisfets o, com a mínim, no gaire contrariats.

S’està treballant de valent per confeccionar-los, amb cadascú defensant amb dents i ungles les propostes que ha posat sobre la taula. No tot pot quedar dintre, ni amb l’envergadura que hom anhela. Queda el més fàcil, o potser tot el contrari: posar-se d’acord. Negociació política, pura i dura.

El fantasma de la tardor del 2023 ja comença a sobrevolar la capital del Baix Camp, amb aquest vent que avisa que és hora de treure jaquetes i dessuadores de l’armari.

Dubta si quedar-s’hi o si només ha vingut de visita. Pels volts de Halloween de l’any passat, es va celebrar la primera de les concentracions en contra de la pujada d’impostos. En les setmanes següents, es van viure pancartes fúnebres, càntics, llançades d’ous, desitjos a l’arbre de Nadal i l’aparició d’un ase. Què passarà amb les ordenances per al 2025? Ho sabrem en pròxims episodis!