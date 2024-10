La setena edició del Temps d’Avellana s’estén cap a nous territoris

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La setena edició del Temps d’Avellana de Reus s’estendrà fins a mitjan novembre i comptarà amb un programa amb activitats lúdiques, tècniques i de divulgació del fruit sec. Un dels actes més destacats serà la Festa de l’Avellana, que tindrà lloc el 19 d’octubre a l’Estació Enològica.

Així mateix, s’amplia l’agenda cap a nous punts del territori. D’aquesta manera, hi haurà esdeveniments a les comarques del Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat i la Selva.

L’acte d’inauguració del Temps d’Avellana es va celebrar ahir. Durant la presentació, la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona, Glòria Tibau, va destacar que «en el marc de la Taula Agrària es va acordar atorgar un ajut de 276 euros per hectàrea per als cultius d’avellaners per compensar les pèrdues d’aquesta sequera persistent i pel canvi climàtic que estem patint». El programa es pot consultar al següent ENLLAÇ.