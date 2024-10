Sancionen 14 terrasses del centre de Reus per ocupar més espai del permès

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha obert expedients sancionadors a 14 establiments del centre de Reus per una mala col·locació de les terrasses en la via pública. Durant l’última setmana de juliol i la primera d’agost, es va dur a terme una campanya informativa per l’entorn del tomb de Ravals per comprovar que els negocis amb terrasses complissin amb les directrius segons les llicències atorgades.

En aquesta primera ronda, es van aixecar fins a 58 actes informatives i d’advertència de caràcter no sancionador a diversos establiments on les terrasses superaven els límits establerts per les llicències, sent informats de com havien d’estar col·locades aquestes. «Aquesta primera visita tenia com a objectiu ajudar i corregir, perquè el nostre objectiu no és sancionar», explica el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos.

«Aquesta actuació ve arran de diverses queixes ciutadanes que deien que les terrasses havien crescut massa. Per tant, ho hem fet, per una qüestió de seguretat i pas dels serveis municipals i de les persones i per ser justos amb aquells negocis que fan bé les coses», afirma el regidor. Després de més d’una setmana d’haver informat l’establiment sobre la col·locació incorrecte de la terrassa, l’Ajuntament va tornar a inspeccionar els 58 negocis que havien estat advertits.

D’aquests, 14 se’ls va obrir un expedient sancionador en què la multa econòmica, amb el descompte del pagament anticipat, és d’uns 320 euros. A més, Marcos adverteix que en un futur revisaran que aquests establiments hagin corregit el posicionament de les terrasses i, en cas de no haver-ho fet s’enfrontaran a una segona sanció superior.

Accions futures

Per un altre costat, el regidor de l’àrea de Via Pública assegura que aquesta actuació es repetirà en un futur: «No sabem encara quan ni a on, però en el que queda de mandat tornarem a dur a terme aquesta actuació en alguna altra zona de la ciutat».

A la vegada, recorda que durant l’any ja s’imposen sancions d’aquesta mena, però que són en casos més evidents: «Les sancions que la Guàrdia Urbana posa durant l’any són en casos molt més fàcils de detectar. Per exemple, quan un negoci que no té llicència d’ocupació de la via pública en vigor col·loca una terrassa igualment al carrer. Són casos puntuals».