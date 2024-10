Reus augmenta els recursos destinats a la poda de l'arbrat de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou contracte de poda de l'arbrat de Reus ha entrat en servei aquesta setmana, adjudicat a l'empresa Urbaser SA, per una despesa màxima anual de 388.000 euros (IVA inclòs); el contracte de poda de més pressupost signat mai per l'Ajuntament de Reus.

El nou contracte incorpora com a criteris que tots els arbres de la ciutat es podaran segons les necessitats de cada espècie; que la distància de les branques dels arbres un cop podades respecte de les façanes dels edificis serà d’un mínim de 0,5m; i que l’alçada mínima serà de 4,5m per no interferir amb el trànsit rodat i de 2,25 a les voreres amb trànsit de persones.

La regidoria de Via Pública i l'empresa adjudicatària han programat un pla de xoc d'urgència per posar al dia les necessitats d'esporga de la ciutat, concentrant tots els recursos necessaris per intervenir en el major número d’arbres possibles per criteris tècnics i de climatologia.

El nou contracte preveu el manteniment de 18.439 arbres plantats (17.208 exemplars viaris i 1.231 en altres espais). No en formen part els arbres de zones verdes i parcs, que són objecte d’un altre contracte.

El període de vigència del contracte és de dos anys, a comptar des de la data de la seva formalització. Es podrà prorrogar fins a un màxim de dos anys més.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, afirma que «el nou contracte estableix nous criteris de poda per tenir un arbrat sa i ben cuidat, que contribueixi a tenir zones verdes de qualitat; i per resoldre les molèsties o la inseguretat que la falta de manteniment pot causar a la ciutadania. I, en definitiva, avançar cap a una ciutat més verda i sostenible a partir de tenir les idees clares i d'escoltar la ciutadania».

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afegeix que «posem en marxa el contracta de poda més gran que mai ha signat l’Ajuntament de Reus per donar resposta a les prioritats del Govern i les preocupacions de la ciutadania; i amb un pla de xoc de tres mesos per posar al dia les necessitats de manteniment dels arbres de la ciutat».

Freqüència

Per la poda de l’arbrat s’estableix una roda, de manera que en 4 anys s’actuï a tots els arbres de la ciutat. Per això, i segons criteris tècnics de necessitat d’actuació, es classifiquen els arbres en quatre freqüències de poda: anual, biennal, triennal i quadriennal. Es preveu que l’arbrat esporgat anualment sigui d’un mitjana de 8.308 l’any.

La poda es farà seguint criteris i objectius concrets, seguint les recomanacions establertes en l'Estàndard Europeu d’Esporga.

Els criteris fixats per a la poda preveu procurar que els arbres presentin el màxim volum de capçada en relació a les característiques de cada espècie i l’edat dels arbres i també d’acord a les característiques dels carrers (amplada de carrer, amplada de vorera i senyalització viària).

Així, es procurarà que un cop podat l’arbre, cap element seu no quedi a menys d’0,5m d’elements del carrer com façanes, balcons, semàfors o senyals de trànsit.

Igualment, es procurarà mantenir el gàlib a 4,5m en els arbres que puguin interferir amb el trànsit rodat. Es vetllarà per mantenir la servitud amb la senyalització viària i enllumenat de manera que es minimitzin les interferències. A les voreres amb trànsit de persones es podrà reduir l’alçada a 2,25m, excepte els espais amb ocupació de terrasses que haurà de ser d’entre 2,5 i 3m. El gàlib als carril bici es mantindrà entre 2,5 i 3m per permetre la circulació dels usuaris sense interferències.