Un trenet, un marc de fotos per a ‘selfies’ i arbres amb llum decoraran les places de Reus per Nadal

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus presentarà candidatura per tenir «el millor Nadal de Catalunya». Caldrà esperar, però, al 29 de novembre per viure l’encesa de l’enllumenat i deixar-se emportar per l’esperit de l’època. Una de les apostes per embellir la ciutat amb singularitat serà la instal·lació de figures 3D a les places.

En concret, la proposta és que un trenet, un gran marc de fotos, una bola de Nadal, arbres amb punts de llum de color blanc fred, piruletes i un arc decorin les àgores. «És una manera que la gent vingui a veure-ho, a fer-se la fotografia i que hi hagi una major difusió», expressava la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, el passat juliol, amb l’anunci que els contractes de l’enllumenat de Nadal havien sortit a licitació.

De fet, el procés de contractació encara es troba en fase d’avaluació —sí que s’han adjudicat els contractes per a les garlandes dels arbres del centre i per a diversos elements—. Un parell d’empreses han presentat oferta per a la provisió, la col·locació i el desmuntatge dels elements tridimensionals, si bé l’informe municipal proposa que s’adjudiqui el servei a Ingeniería, Control y Transferencia de Tecnología S.A. (ICTT), companyia especialitzada en subministrament de Nadal, atès que l’altra proposta ha quedat exclosa del concurs.

ICTT suggereix que el tren de Nadal inclogui un vagó amb què els nens puguin interactuar, en què predominin el blanc i el blau i que estigui decorat amb estrelles. El marc de fotos estaria decorat amb el color verd i boles ornamentals i prioritzaria l’oportunitat de fer-se selfies. D’altra banda, les piruletes serien tres, una verda, una groga i una vermella, mentre que la bola de Nadal brillaria amb llum blanca.

Finalment, l’arc representaria una porta d’entrada amb il·luminació blava i elements decoratius a la part superior. La seva proposta ha rebut la puntuació de 39 punts, d’un màxim de 48. Entre els carrers de Monterols i de Llovera, hi haurà un estel 3D. L’empresa que s’ha proposat per facilitar l’element és Ximenez Catalunya, SLU.

ICTT no és una companyia desconeguda per al Nadal reusenc. L’any passat, va ser l’encarregada de subministrar l’arbre de Nadal de la plaça del Mercadal i motius decoratius pels carrers comercials i els barris.

Com no podria ser d’altra manera, les figures 3D no seran l’única manera amb què els carrers i places s’embelliran aquest Nadal.

Es decoraran fanals, carrers, barris —es valoren models com flocs de neu, boles de Nadal o estels— i, a la plaça de la Llibertat, hi haurà una bola de llum transitable que convidarà els visitants a observar-la des de fora i, també, a endinsar-se al seu interior. No faltarà l’arbre que presidirà la plaça del Mercadal —podria incloure llums decoratives i guarniments a l’estructura—.

La contractació, que serà ampliable a tres anys, incloïa la voluntat d’aconseguir una il·luminació singular, també, per als carrers de Llovera i de Monterols, els vials amb major pas de vianants. Després de l’encesa del 29 de novembre del 2024, l’enllumenat de Nadal continuarà il·luminant els carrers i places de Reus fins al dilluns 6 de gener del 2025.