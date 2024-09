El Sindicat de Treballadors (STR) celebra el Dia de l’Afiliació amb una trobada a La Palma de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 400 persones s’han concentrat aquest diumenge a La Palma de Reus per celebrar el Dia de l’Afiliació del Sindicat de Treballadors (STR). La jornada, de caire lúdic i també reivindicatiu, va començar a dos quarts de dotze del matí amb un vermut i es van succeir diverses actuacions en directe i activitats fins arribar al dinar.

El secretari de Comunicació del Sindicat de Treballadors, Jordi Margalef, ha explicat que «per a nosaltres el Dia de l’Afiliació és un moment de retrobament anual molt important, tant per mantenir el contacte directe amb la nostra gent i els seus familiars com per fixar els nostres valors i reptes, que només es poden aconseguir amb la cohesió que hem escenificat avui».

El Sindicat de Treballadors, amb més de 6.000 afiliats, ha assolit en els seus 21 anys d’existència una posició destacada en el sector petroquímic, en el que és majoritari a l’Estat, i segueix expandint-se a altres àmbits en els que la tendència és de clar creixement.