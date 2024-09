Junts traslladarà al Parlament el rebuig a la ubicació de l'estació bus al Parc Mas Iglesias

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Junts defensarà al Parlament de Catalunya el rebuig a la ubicació de la nova estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias. Així ho ha anunciat la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, en una reunió que ha mantingut a Reus amb representants de la Plataforma en Defensa del Parc Mas Iglesias, juntament amb el diputat i president de la vegueria del Camp de Tarragona, Quim Calatayud, la diputada reusenca Noemí Nieto, la regidora i portaveu adjunta, Mariluz Caballero i la presidenta de l’executiva local del partit, Anna Tarragó.

La trobada s’ha celebrat a petició del grup municipal i de l’executiva local de Junts, que, al llarg de les últimes setmanes, ha fet arribar al grup parlamentari la preocupació que comparteixen amb la Plataforma i amb bona part dels veïns del barri pel trasllat de l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias.

Sales ha constatat que hi ha un clam veïnal en contra del projecte del Govern municipal i ha lamentat que, lluny de rectificar, PSC, ERC i Ara Reus «volen tirar endavant aquest trasllat sense cap mena de mirament, com es va poder comprovar fa una setmana en el ple de l’Ajuntament amb el seu rebuig a la moció de Junts per Reus, que demanava reconsiderar la ubicació de la nova estació d’autobusos».

Per això, la portaveu ha afirmat que el grup parlamentari de Junts «no ens quedarem de braços plegats i demanarem al Govern de la Generalitat que aturi la tramitació administrativa del projecte, tenint en compte que té la titularitat d’aquesta infraestructura». «Vetllarem perquè el Govern de la Generalitat actuï amb sentit comú davant d’un govern municipal absolutament tancat en banda», ha assenyalat Sales després de la reunió.

A parer seu, «quan un projecte genera més problemes que solucions, queda clar que no és un bon projecte» i ha enumerat els principals problemes associats a la nova ubicació: impacte negatiu en la vida dels veïns, afectació a un dels pocs pulmons verds de Reus i conseqüències greus en el trànsit, la contaminació acústica i atmosfèrica, i la seguretat viària. Ara bé, «el problema de base és que el Govern municipal no ha escoltat els veïns», ha afegit.

Així mateix, ha recordat que ni PSC, ni ERC, ni Ara Reus van incloure aquest projecte als seus programes electorals, però que tampoc van obrir un procés d’escolta activa amb els veïns i entitats afectades, i que ara no tenen cap intenció d’iniciar un procés de diàleg i de consens real amb els actors afectats.

Finalment, Junts ha reafirmat el compromís de continuar liderant l'oposició política al projecte, tant en l’àmbit local com ara també des del Parlament, i de mantenir-se al costat dels veïns de Mas Iglesias en la defensa d'un espai públic essencial per la ciutat.