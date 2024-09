El barri del Carme reivindicarà la seva història amb tres murals

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Veïns l’Harmonia del barri del Carme pintarà tres murals al Portal del Carme. Aquests murals tenen un doble objectiu, per un costat embellir l’espai del portal i, per l’altre, donar a conèixer personatges emblemàtics del barri. «Tot va començar perquè quan vaig venir a Reus, fa més de 20 anys, i una cosa que m’ha sorprès des que estic aquí és que en aquest barri tothom es coneix pel nom de pila», recorda l’autor dels murals, Tom Roy. Davant d’aquesta fascinació, l’autor es va començar a interessar i documentar sobre la història de l’associació, i va decidir que volia transmetre als més joves aquest coneixement a través d’uns murals. «De vegades és més fàcil explicar les coses amb una imatge», apunta el pintor. Per la seva banda, el vicepresident de l’Associació de Veïns del barri del Carme, Fernando Castillo, valora «positivament» la iniciativa i considera que ajuda a «donar una nova imatge al barri i al portal».

D’aquesta manera, va descobrir la figura de Josep Cases, més conegut com a ‘Pepitu de l’Arena’, antic president de l’entitat veïnal i que comerciava amb sorra que portava als constructors, d’aquí al seu sobrenom. «Aquest senyor era un comerciant i va ser el precursor de l’associacionisme i participació ciutadana al barri, perquè ell montava anualment un berenar solidari on convidava als nens orfes i va servir per fer cohesió entre els veïns», explica Roy. Per aquest motiu, el primer mural situat al Portal del Carme té com a protagonista a Josep Cases i estarà enllestit en pocs dies.

El segon personatge que protagonitzarà un altre mural serà el cartellista Macario Gómez Quibus, conegut per haver dibuixat cartells de famoses pel·lícules com l’Agent 007, el Cid, el doctor Zhivago, entre altres. «Fa poc que va morir i va ser una persona molt famosa i potser la figura més internacional que ha tingut el barri, i ho demostra que fes els cartells de pel·lícules de Hollywood tan reconegudes», afirma l’autor dels murals.

I, el tercer i últim mural tindrà com a protagonistes a les dones rentadores. «Aquest tercer mural, que no tindrà a una persona en concret de protagonista, sinó que serà una escena quotidiana de l’època, és interessant des del punt de vista feminista. Pensem que, al cap i a la fi, aquestes escenes de les dones anant a rentar la roba als rentadors van ser el precursor del qual coneixem com a ‘safareig’», reivindica Tom Roy.