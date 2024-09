La 52a edició d’exproReus tornarà a ser el gran saló de l’automòbil de la Catalunya Sud

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La fira multisectorial exproReus torna del 10 al 13 d’octubre a firaReus amb la seva 52a edició, en la que, com és habitual, tindrà un paper rellevant el sector de l’automòbil, la motocicleta i el vehicle industrial.

En total, la fira comptarà enguany amb 38 marques d’automoció, la dada més alta des de que se celebra la fira, amb les incorporacions destacades de marques especialitzades en vehicles elèctrics com Tesla o BYD i de nous fabricants acabats d’arribar al nostre mercat com ara Omoda o Jaecoo. A la mostra els visitants també podran descobrir la gamma completa d’automòbils i vehicles industrials de marques com: Aixam, Audi, BMW, Citroën, Cupra, Dacia, Fiat, Ford, Hond, Hyundai, Jac, Jeep, Kia, Lexus, Lotus, Mahindra, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Piaggio, Reanult, SEAT, Skoda, smart, KGM, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen i Volvo.

Entre les darreres novetats del món de l’automòbil, es podran veure models acabats d’aterrar al mercat com el nou Citroën C3 amb la seva versió elèctrica; l’MG3 Hybrid+, acompanyant del llançament en primícia dels nous MG HS i MG HS PHEV així com del nou MG ZS Hybrid+, que es posicionarà com l'híbrid autorecarregable més assequible del mercat espanyol; els recents Peugeot 3008 i el Peugeot 5008; els nous BMW Sèrie 1 i X3; la nova generació d’Honda CR-V, amb versions Full Hybrid i Plug-In Hybrid; l’actualització del mític Mini Cooper; els renovats Kia Picanto i Sorento que es mostraran al costat de la gamma elèctrica de la marca coreana protagonitzada pels darrers llançaments l’EV9 i l’EV3; entre d’altres.

Pel que fa a les motocicletes i vehicles de mobilitat personal, també es podran trobar les principals novetats de marques com: Aprilia, BMW Motorrad, Daelim, Derbi, Ducati, Honda, Kawasaki, Lambreta, Leonart, Montesa, Moto Guzzi, Peugeot, Piaggio, Polaris, Rieju, Segway-Ninebot, Silence, Suzuki, Triumph, Vespa o Yamaha.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha recordat els resultats positius de la passada edició. «El sector de l’automoció és un dels sectors claus en l’èxit d’exproReus. En la passada edició, la fira va generar un impacte econòmic al territori de 14,3 M d’euros, dels quals 13 M d’euros van ser generats pel sector de l’automoció», ha explicat.

La fira, que es podrà visitar del 10 al 13 d’octubre, comptarà amb expositors de tots els sectors, com ara el parament de la llar, tecnologia, alimentació i restauració, entre d’altres. La mostra ocuparà un total de 20.000 m2 sumant els espais del recinte interior i l’exterior i comptarà amb activitats per a tota la família, amb especial atenció en les noves tecnologies, amb tallers per a joves i petits, i també en la gastronomia i l’alimentació saludable, amb un programa d’activitats organitzat a l’estand del Hub Foodtech & Nutrition.