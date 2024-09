Troben restes arqueològiques que es remunten a l’època medieval al solar de l’antic Hostes Potau de Reus

Les tanques delimiten el solar on s’han trobat les restes arqueològiques i on està projectat un nou edifici, amb pisos i planta baixa d’ús comercial.Gerard Martí

L’edifici que havia acollit l’hostal Hostes Potau, al carrer del Vidre, número 13, estava sent enderrocat el 2020. La desaparició de l’immoble va deixar lloc a un solar, que s’encaixa a la placeta dels Argenters i al carrer de Donotea, i que espera la construcció d’un nou bloc de pisos.

Amb tot, el seu alçat ha hagut d’esperar que es duguin a terme excavacions arqueològiques, requerides pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, «a causa de l’existència d’un projecte de construcció de promoció privada». Fonts del Departament confirmen a Diari Més que s’han localitzat restes «i els resultats proporcionen fases diferenciades segons la funcionalitat i cronologia de les estructures documentades». Les troballes més antigues es remunten a l’edat mitjana.

Cultura assenyala que s’hi han descobert dues sitges d’època medieval i un taller ceràmic «de cronologia medieval o moderna». «En aquest centre de producció s’hi feien, en cocció oxidant i vidriat de color verd, plats, ampolles, gibrells, tapadores i poals. També s’hi elaboraven materials auxiliars per a la construcció, com ara maons i rajoles de paviment», detallen les fonts. «Per al cas concret dels poals, paral·lels exactes, permeten datar, a priori, aquesta producció dins del segle XV», afegeixen des del Govern.

Les restes arqueològiques localitzades no acaben aquí: s’hi ha documentat la construcció i ús de l’Hostal del Racó, des de mitjan segle XVIII fins a finals del segle XIX, els resultats de la nova configuració urbanística de l’àmbit, executada el 1898, i la construcció d’un parador l’any 1938, també conegut com a Posada Sangüesa i Hostes Potau.

Tot i les troballes, les fonts del Departament de Cultura informen que l’actuació de construcció de la promoció «no queda aturada». «S’ha tramitat el tractament de restes no extretes amb relació a les restes afectades per l’obra i, un cop efectuat aquest tractament, després podrà continuar l’obra», assenyalen. Diari Més ha intentat posar-se en contacte amb el promotor del projecte, que ha declinat fer declaracions.

Sis habitatges

La futura promoció d’habitatges, a càrrec de la constructora Baumester i el taller d’arquitectura APCA, comptarà amb sis pisos d’obra nova. Un primer projecte detalla que el nou edifici tindrà soterrani, planta baixa —on s’ubicaria la prolongació de la galeria d’art Antoni Pinyol—, tres plantes pis i una coberta plana transitable privada. El document destaca que són domicilis «sense barreres arquitectòniques» i que cadascun tindrà una superfície construïda de 90,40 metres quadrats (m2). La terrassa serà de 48,80 m2 i hi haurà una piscina de 8,90 m2.

En el moment en què es va procedir a l’enderrocament de l’antic immoble d’Hostes Potau, aquest feia un parell d’anys que estava disponible per a compra, si bé es trobava en un estat considerable de deteriorament i no resultava habitable. El conjunt s’oferia, en el seu moment, per prop de 500.000 euros, amb la possibilitat d’ajustar el preu a través de les despeses de tirar a terra la construcció.