Tractorada a Reus per demanar solucions per l'increment de robatoris als camps

Els agricultors de Revolta Pagesa demanen solucions «estructurals» a les organitzacions polítiques i administracions per aturar els robatoris als correus que pateixen des de fa anys. Una desena de tractors s'han concentrat aquest divendres al matí davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus i han tallat un dels carrils de la via.

«La gent gran diu que no havien vist mai aquest nivell de robatoris, roben des de collites, maquinària i eines, és inviable», ha afirmat Ramon Rojo, delegat del Camp de Tarragona de Revolta Pagesa. Per això, reclamen canvis en les lleis perquè robar «surti més car», així com que la policia catalana tingui més recursos.

Els pagesos de diversos municipis del Baix Camp han arribat amb els seus tractors a quarts de nou d'aquest matí i s'han concentrat a les portes de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus. Durant unes tres hores, han tallat un dels carrils de la carretera d'Alcolea del Pinar per fer sentir la seva veu. Denuncien que la majoria d'agricultors han patit robatoris a les seves finques.

A tall d'exemple, Rojo ha explicat que fa uns vint dies li van robar a un pagès més de mil quilos de préssecs, que acabava d'ensulfatar. «Tenen un termini de seguretat de catorze dies un cop les ensulfates, que nosaltres sempre respectem, més de mil quilos no són per consum propi, han posat al mercat un producte que no ha complert amb totes les garanties sanitàries», ha lamentat.

Rojo també ha explicat que un altre pagès li van robar la vàlvula de la bassa, fet que li ha suposat un dany major, ja que se li va buidar el dipòsit i va perdre 100.000 litres d'aigua. «Aquest home no ha pogut regar en tot l'estiu perquè no tenim aigua per omplir les basses, ha perdut la collita pel robatori d'una peça», ha manifestat.

L'Arnau Salvat, un jove pagès que també ha participat en la protesta, ha viscut en pròpia pell els robatoris. En els últims anys, ha assenyalat que li han robat garrofes mentre que enguany li han destrossat el sostre de la cuina del mas per furtar-li eines i un generador. «Demanem solucions, que donin més competència als Mossos, que augmentin els Agents Rurals, i que hi hagi més vigilància als camins», ha demanat el jove.

De fet, els pagesos demanen un enduriment de la legislació perquè robar estigui més penat. «Reclamem mesures reals, que canviïn les lleis perquè la gent quan robi els hi surti més car i els que els hi compren igual, els compradors estan organitzats amb els lladres i són com una banda organitzada, han de tenir una pena més gran», ha exigit Rojo. A més, també han denunciat que han patit agressions i intimidacions per parts dels lladres.