El portaveu de Vox a Reus, Julio Pardo, denunciat al Comitè de Garanties del partit

El portaveu municipal de Vox a l’Ajuntament de Reus, Julio Pardo, ha estat denunciat al Comitè de Garanties del partit, tal com publica el diari ‘La Ciutat’ i han confirmat les fonts consultades pel Diari Més. Segons expliquen, el regidor reusenc estaria acusat de presumptes infraccions tant dels estatuts com del codi ètic del partit. Entre els motius, seria desobeir ordres directes de la direcció nacional com canviar de portaveu o de cessar un assessor.

En un comunicat, Pardo es mostra «trist» i qualifica els fets de «lamentables». «El silenci per part de la jerarquia provincial del partit implica que consenten tot el contingut, tot i que suposi un incompliment dels mateixos estatuts», respon. A més, també remarca que «d’existir l’expedient no podria ser definitiu, ja que una denúncia està pendent sempre del seu resultat».

Eleccions internes

Davant d’aquesta situació, el regidor proposa celebrar unes eleccions internes: «No tinc cap intenció d’abandonar la política i llenço un repte a qui correspongui. Com ja he dit, soc un defensor de la llibertat i de la democràcia, per això convido a tots a convocar unes eleccions perquè de manera democràtica tots els militants de Reus puguin decidir si volen que continuï com a portaveu o prefereixen un canvi».

Mentrestant, el portaveu assegura que continua formant part del partit, sent portaveu municipal al consistori reusenc i que seguirà treballant en la seva tasca com a regidor. «Amb aquest comunicat pretenc tranquil·litzar a molts votants i militants que no poden entendre aquesta actitud d’assetjament cap a mi», afirma.

«És patent el reconeixement de la meva bona feina per part de la resta de grups polítics i molts ciutadans», reivindica Julio Pardo, malgrat «el rebuig d’alguna jerarquia pel treball professional de l’única persona amb titulació a la província, com és l’assessor del grup municipal».

Tot i que encara s’ha de veure quina és la resposta del partit, en cas que Pardo abandonés la formació ja seria el segon cas. A inicis del mandat, les desavinences amb la direcció del partit van fer que José Ruiz passés al grup mixt, provocant que Vox perdés un dels tres regidors aconseguits en les eleccions municipals del 2023.