El Mercat Central de Reus celebra els 75 anys amb diverses activitats a l’octubre

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mercat Central de Reus celebra els 75 anys amb tot un seguit d’activitats que es duran a terme aquest mes d’octubre. L’objectiu és que sigui un mes festiu amb el qual es commemori l’efemèride d’un dels espais comercials més emblemàtics de la ciutat.

«Estem contents de poder celebrar els 75 anys i treballarem per poder-ne complir, com a mínim, 75 més», assegura l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. A la vegada, Guaita reivindica que «tenim dos mercats municipals potents dinàmics diferenciats que els fa especials» i que des de l’equip de govern treballaran perquè «cadascun brilli amb les seves pròpies característiques».

Pel que fa a la celebració del 75è aniversari, aquesta iniciarà el dijous 3 d’octubre amb dos tallers de cuina i continuarà el dijous 17 d’octubre, amb un altre taller de cuina i una demostració culinària d’arròs de proximitat. A més, a la tarda hi haurà un espectacle musical a càrrec de Son de Cuba, degustació de tapes i una degustació de gintònic.

L’endemà, tindrà lloc l’acte central de la celebració amb un berenar popular amb coca de forner amb oli i xocolata a partir de les 18.00 hores amb la col·laboració del Forn Sistaré i de Torrons Vicens. A més, es bufaran les espelmes d’aniversari i el Cor Jove de l’Orfeó Reusenc cantarà l’aniversari feliç. I, finalment, el 24 d’octubre es repetirà la demostració culinària d’arròs de proximitat i l’actuació musical en directe.

Per la seva banda, el president dels paradistes del Mercat Central de Reus, Ildefons Vidal, es mostra «content» per celebrar els 75 anys i assegura que el mercat és «un cultiu social» que reuneix a tota la ciutadania, sense que importi el seu origen. «I volem que continuï sent així, que puguis passejar pel mercat i conversar amb gent amb diferents punts de vista», defensa Vidal.