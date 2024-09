Joan Masdéu publica una nova versió del seu tema ‘El carrer dels jocs florals’

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant i compositor de Reus Joan Masdéu ha publicat aquest divendres la revisió d’El carrer dels jocs florals (Satélite K), que va ser el primer single de la seva carrera en solitari de l’any 2011. En aquesta ocasió ha comptat amb la col·laboració de River Omelet, grup de l’escena folk-pop a Catalunya.

Aquest és primer single d’un seguit avançaments que Masdéu anirà publicant durant els propers mesos i que formaran part d’un nou EP, que veurà la llum la primavera de 2025, per celebrar els 15 anys de trajectòria. El treball comptarà amb la revisió d’algunes de les cançons més destacades de la seva discografia amb artistes convidats, a banda d’algunes cançons noves i d’alguna sorpresa més molt especial.

Sota la producció de Dani Ferrer (Love of Lesbian, Mi Capitán), la nova versió d’El carrer dels jocs florals s’ha gravat als estudis Santa Rita de Mataró i El Congost de Barcelona, amb River Omelet (Lluís de Puig, Gina Woods i Eli Haddock a les veus i guitarres acústiques) Quim Xicoira (baix), Joan López (bateria i percussions), Albert Serrano (dobro) i Joan Masdéu (veu). Ha estat mesclat per Dani Ferrer i masteritzat per Ángel Medina.