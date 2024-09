Els Premis de Medi Ambient Ciutat de Reus incorporen dues noves categories

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, obrirà la primera quinzena d’octubre la convocatòria per a la presentació de candidatures a una nova edició del Premis per al Medi Ambient Ciutat de Reus que reconeixen, des del 2021, les actuacions que la comunitat d'empreses adherides al Pacte pel Medi Ambient de Reus han posat en marxa per reduir l'efecte negatiu sobre el medi ambient de la seva activitat i millorar la seva relació amb l'entorn.

El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha presentat les novetats incorporades enguany als premis, que tindran un nou enfocament i impuls amb la incorporació de dues noves categories de premiats.

A més de les iniciatives empresarials alineades amb la sostenibilitat, s’incorpora el reconeixement a les iniciatives del sector educatiu, associatiu o comunitari i del sector associatiu, dirigides al benestar animal.

La dotació econòmica dels premis serà de 6.000 euros, repartint dos mil euros per categoria. El lliurament de guardons es portarà a terme en un parell de mesos.

Els premis reconeixeran en tres categories les iniciatives que destaquin pel respecte al medi ambient, la sostenibilitat, l'educació ambiental, el foment de la biodiversitat, la reducció de l'impacte ambiental negatiu i el foment de la transició ecològica sostenible i de la nova economia circular.

Aquestes categories són:

Premi Medi Ambient Ciutat de Reus pel sector empresarial dins del municipi de Reus.

Premi Medi Ambient Ciutat de Reus pel sector educatiu, associatiu o comunitari, específic per iniciatives mediambientals dins el municipi de Reus.