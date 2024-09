Un concert de Buhos inaugurarà la Casa de la Música de Reus Lo Submarino

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Casa de la Música de Reus Lo Submarino aixeca aquest divendres la persiana amb un concert inaugural a càrrec de Buhos, que té el cartell d'exhaurides les entrades des de fa setmanes.

El projecte forma part de la Xarxa Cases de la Música de Catalunya, un projecte amb més de quinze anys de trajectòria i al qual ja pertanyen les Cases de la Música de Mataró, L’Hospitalet de Llobregat, Salt/Girona, Manresa, Terrassa, Lleida i Barcelona, i correspon a la demanda de potenciar i ampliar la xarxa i convertir-la en un projecte sociocultural ambiciós i que abasti tot el territori català.

Lo Submarino de Reus compta amb una sala a la planta baixa amb un aforament per a 450 persones, pensada com a sala de concerts de gran format, espai de residències i producció de directes, stages, etc. A banda, també funcionarà com a sala d’oci nocturn.

La planta inferior també compta amb una sala amb una capacitat per a 150 persones d’aforament. Pensada com a espai polivalent destinat a concert de petit format, d’aposta per grups emergents, de kilometro zero, on poder debutar i treballar els seus projectes des dels inicis. Espai que també pot convertir-se en sala de formació, per la seva distribució, on es durien a terme tallers, activitats i xerrades de la Casa de la Música de Reus.

L’objectiu és que la sala 2 sigui un espai de trobada, on passin coses al llarg de tota la setmana. Evidentment, en horari nocturn, també permet tenir dos ambients diferents a la mateixa sala i programar apostes més alternatives o d’estils concrets.

Mentre que a la primera planta hi han quatre bucs d’assaig i un estudi de gravació. Complementa l’espai físic de la planta baixa i alimenta les capacitats de tirar endavant qualsevol proposta musical que arribi a la Casa de la Música.

La història

Lo Submarino de Reus és fruït de de més de 20 anys d’història i tres sales que han precedit les instal·lacions que s’inauguren aquest divendres 27 de setembre: lo Submarino de Rasquera, i les dues sales que han funcionat a la ciutat i que han precedit aquesta tercera que s’inaugura a Reus.

Lo Submarino funcionarà, com a sala de concerts i d’oci nocturn, de dijous a dissabte. A hores d’ara ja hi ha una trentena de concerts tancats, alguns d’ells ja anunciats i amb la venda d’entrades en marxa a la web de la sala.

Un espai que, ja des d’abans de la seva inauguració, treballa amb la voluntat de ser eix vertebrador de la programació musical del territori: a hores d’ara, ja hi ha programats concerts que formen part de festivals i cicles consolidats com el Festival Accents, el Reus Cultura Contemporànea o el Reggus Festival, però també d’altres de nova creació com el Muses Festival, que s’ha presentat recentment.