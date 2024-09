El Seguici Festiu reusenc desfila per celebrar el gran dia de Misericòrdia

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada del dia més esperat, la Mare de Déu de Misericòrdia, el Seguici Festiu de la ciutat va desfilar pel passeig de Misericòrdia des de la Pastoreta fins a arribar al santuari. Bona estona abans d’iniciar l’acte i amb els protagonistes ja presents, al voltant del passeig s’havia amuntegat una bona quantitat de públic que formava un passadís per on marxarien i ballarien els elements del seguici.

A l’inici de la caminada, totes les bèsties començaven adormiscades i les orquestres a mig gas, respectant el tram tranquil on les persones amb sensibilitat sonora podien gaudir de les ballades. Uns metres que es feien dolços, però que només eren la calma que precedia a la tempesta.

Només deixar enrere aquest tram, les orquestres al complet començaven a tocar amb intensitat i la Víbria, Drac i el Ball de Pere Joan Barceló van aportar la part més explosiva de la festa. Fins i tot, la primera salva dels Trabucaires va enxampar a més d’un despistat amb la guàrdia baixa.

D’aquesta manera, els balls, gegants i totes les bèsties van començar a ballar al ritme de la música mentre es dirigien al Santuari de Misericòrdia. Tot i que, entenien com es gaudeix d’una Festa Major van ser els membres de l’Àliga de Reus.

Aprofitant ser els últims de la comitiva festiva, van aparcar la bèstia emplomada, van ocupar una llarga taula en una terrassa on es van escarxofar per ‘agafar forces’ mentre observaven còmodament el seguici avançar. No va ser fins una hora després de l’inici de la festa que, quan quedava poca estona perquè fos el seu torn, van aixecar el vol en un tres i no res i es van sumar a la gresca per tancar la festa.

No obstant això, els que també van fer acte de presència com no podia ser de cap altra manera van ser els Xiquets de Reus que, amb una bona colla dels més joves de l’entitat, van aixecar diversos pilars tant al llarg del recorregut com a la plaça del Santuari, on es van sumar a la traca final del seguici.