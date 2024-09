Reus celebra el Rosari de Torxes

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan la nit cau i sumeix Reus en la foscor, unes llumetes s’encenen a la plaça de la Pastoreta. Són les flames de les espelmes que il·luminen els peregrins en la seva processó cap al Santuari de Misericòrdia. Amb multitudinàries cuques de llum emergint de les candeles, és la imatge que dibuixa el Rosari de Torxes, un acte que contrasta amb la desimboltura de la revetlla. «És una pregària molt antiga dedicada a la Mare de Déu», assenyala Ana Edo, de la Comunitat de Germanes de la Consolació de Reus.

Edo detalla que els peregrins caminen «pregant, escoltant les meditacions i la paraula de Déu». A la mà, porten una espelma encesa, protegida per evitar que un cop de vent la pugui apagar, per demanar «la intervenció de la Mare de Déu, que sigui llum per a les nostres vides i les de la gent de la ciutat». «Portar l’espelma ajuda que ens concentrem més en la pregària», assegura.

La també directora titular el Col·legi Maria Rosa Molas explica que cada persona «porta la seva pregària, la seva petició i els seus problemes dins i, durant aquest passeig caminant, pregant, la va presentant interiorment a la Mare de Déu». «Cadascú demana per a la família, el treball, la salut, el que sigui», exemplifica. «La misericòrdia és això, tenir un cor compassiu, i nosaltres acudim a una verge que és compassiva, que estem segurs que ens ajudarà», prossegueix. Amb el rosari, es demana «protecció» a la Mare de Déu de la Misericòrdia i se li revelen les preocupacions i intimitats «com si fos les nostres mares, perquè ens doni forces i llum i ens protegeixi», expressa Edo.

En el trajecte, per megafonia, s’emeten fragments de la paraula de Déu i, a continuació, cinc misteris del rosari. Enguany, «els misteris dolorosos de la vida de Jesús». Edo s’encarrega en aquesta ocasió de compartir les reflexions als misteris, és a dir, «fer una mica d’actualització de la vivència de Jesús amb les vivències que tenim la gent de Reus, els nostres patiments, i, després, demanar-li una petició per cadascun dels continents». «Preguem des d’aquí per Àsia, per Àfrica, per Amèrica, per Europa, per Oceania, perquè la nostra pregària arribi a la gent que està passant dificultats», expressa. «No és només per a nosaltres, sinó que demanem la protecció de la Mare de Déu per a qui està patint en qualsevol dels continents», continua. Amb l’arribada al Santuari, el rosari es dona per conclòs i es canta l’Himne de la Misericòrdia, «dedicat a la Mare de Déu».

Edo considera que s’ha de ser «empàtic» i adonar-se que «no soc l’únic a qui la vida no li va bé o que té patiments». «Hem d’obrir el cor als altres, reconèixer que l’altre també pateix i que jo puc ser una mica de consol i de suport, i penso que això encara ens fa més humans i més misericordiosos», comenta.

La directora titular del Col·legi Maria Rosa Molas explica que va rebre una trucada del prior Joaquim Fortuny proposant-li encarregar-se dels misteris d’enguany i afirma que en cap moment es va plantejar donar un «no» per resposta. «És un honor: són les festes de la ciutat i, com a religiosa, penso que és bonic poder ajudar els altres a pregar», revela. Així mateix, Edo subratlla que «no sóc de Reus, però ja em sento de Reus, i jo també m’estimo la Mare de Déu de Misericòrdia».