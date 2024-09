Els nous Premis Gabriel Ferraté Pascual de Reus reconeixeran la innovació empresarial

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus organitza la primera edició dels premis Gabriel Ferraté Pascual. L’objectiu d’aquests premis és reconèixer i visibilitzar a empreses de Reus i del Baix Camp que aposten per la innovació.

En aquest sentit, s’han establert dues categories; el premi a la innovació d’un producte o serveix existent i premi al model de negoci innovador. Els participants hauran de ser empreses o autònoms amb més de tres anys d’antiguitat que presentin un negoci, producte o servei innovador que ja estigui en procés de comercialització i facturació.

El regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges, assegura que aquests premis pretenen «valorar la innovació empresarial en qualsevol àmbit». A més, Baiges també remarca que aquests premis es volen «obrir a tothom».

«No tan sols hi poden haver empreses tecnològiques, sinó també de caràcter comercial o, ens il·lusionaria molt, d’àmbit industrial, ja que Reus és una ciutat en què la base industrial ha estat molt arrelada en la seva història», detalla el regidor.

Els criteris de puntuació estan dividits en tres parts que sumen un total de 100 punts màxim. Es valorarà el potencial del negoci i la proposta de valor, amb 35 punts, la innovació i l’impacte, amb 45 punts, i l’equip, amb 20 punts. La dotació econòmica es repartirà en dos premis per cadascuna de les categories. En ambdós casos, seran 3.000 euros pel primer i 2.000 pel segon.

Gabriel Ferraté Pascual

Gabriel Ferraté Pascual, enginyer industrial de professió, va ser fundador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va ocupar el càrrec de rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i va ser rebre el títol de Fill Il·lustre de Reus l’any 1999. Va morir el passat mes de febrer a l’edat de 91 anys. Baiges afirma que la intenció d’atorgar el seu nom a aquests premis és per «homenatjar a tot un homenot de la ciutat com era Gabriel Ferraté Pascual amb una mirada llarga i generosa».

Una visió amb la qual coincideix el fill de l’enginyer, Gabriel Ferraté Casas, que troba «adequat» vincular el nom del seu pare a uns «premis de la innovació». «El meu pare sempre va ser una persona molt innovadora en un munt de coses. Tant com enginyer com també després en l’àmbit de l’educació amb la UOC i a casa, on estava amb invents de tota mena», recorda el Gabriel Ferraté fill. Els interessats a participar ho poden fer a través del correu electrònic atencio.economia@reus.cat o al telèfon 977 010 674.