La visita al Museu d’Art i Història es completarà amb recursos audiovisuals

Imatge virtual de com s’espera que quede una de les sales del Museu d’Art i Història de Reus, una vegada completades les obres de reforma i renovada la museïtzació.Ajuntament de Reus

El Museu d’Art i Història de Reus renovarà per complet la seva imatge: presentarà una nova museografia, serà més accessible i estarà més integrat amb l’entorn. La configuració de la ciutat contemporània i les col·leccions d’art seran els dos relats principals de l’exposició. Junt amb el patrimoni conservat, recursos audiovisuals —projeccions, taules interactives, vídeos sobre personatges, videowalls—, audioguies i plafons informatius ajudaran a copsar millor la història de la capital del Baix Camp i permetran al visitant gaudir d’una experiència completa i immersiva.

La nova museografia, que té per objectiu explicar de manera «pràctica i didàctica» la història i l’evolució de la societat i de l’expressió artística a la ciutat i al territori al llarg dels segles XVIII, XIX i XX, així com «posar en relleu les col·leccions» que conserva Museu de Reus, estarà basada en objectes i obres, que estaran disposats mitjançant peanyes o vitrines i elements interactius puntuals, i que es complementaran amb tecnologies audiovisuals, de manera que es pugui explicar de forma atractiva el passat a un públic actual. La voluntat és adaptar-lo al segle XXI «a partir de formes depurades i minimalistes, on la informació es plantegi de forma clara, ordenada i concisa». Així mateix, es vigilarà que les sales siguin diàfanes i que es puguin llegir «d’una forma íntegra, evitant les compartimentacions innecessàries».

Festa i celebració serà l’exposició de la primera sala, amb els gegants i la mulassa presidint una tarima central, tal com s’especifica en el projecte executiu de museografia i mobiliari que ha rebut el vistiplau inicial via decret d’Alcaldia. Serà un espai dedicat al folklore i a la seva vinculació amb l’organització social i gremial de l’Antic Règim.

El recorregut continuarà per La capital del sud, referent a la trajectòria de Reus fins al primer terç del segle XX, i, tot seguit, s’arribarà a la Sala Retaules, que evocarà un retaule barroc o una església i que permetrà presentar la col·lecció d’art del segle XVIII. A Camp i ciutat, es conservaran figures com les premses i els molins que recordaran la configuració agrícola de la comarca.

La següent habitació, Geni i creació, estarà destinada a donar a conèixer els artistes locals dels segles XVIII i XIX. Hi haurà treballs d’Antoni Gaudí i de Marià Fortuny, entre altres artistes.

Les mostres Patrimoni en perill —obra artística anterior al segle XVIII i l’atac de què ha estat víctima l’art en certs moments històrics— i Col·leccionisme i salvaguarda —la col·lecció donada per Antoni Pedrol Rius i la missió contemporània dels museus—, a la primera planta, presentaran una distribució típica de pinacoteca. Així mateix, es jugarà amb l’escala i els balcons per a peces de gran format. Els continguts tractaran la història —des de la política fins a l’economia, prestant especial atenció en el desenvolupament de la societat— i la història de l’art, tot girant al voltant de la temàtica central plantejada a cada sala.

La intervenció està cofinançada amb una subvenció del Ministeri de Cultura i Esports. El calendari d’obres fixa que es començarà per l’obra civil, es continuarà per la museografia i es conclourà amb la producció audiovisual, la col·locació dels objectes i la neteja general.