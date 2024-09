Reus acull la segona edició de la Caminada Popular d’Orientació en Família

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 2022 se celebrava la primera edició de la cursa Orienta’t a Reus, una iniciativa solidària que va tenir una molt bona resposta, amb més de dos-cents participants. Dos anys després, la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i el Centre Mas Sabater de Reus s’han proposat superar aquesta xifra i aconseguir recaptar encara més fons per ajudar a finançar les moltes iniciatives d’assistència, atenció i suport a les persones amb esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives, així com a les seves famílies.

L’activitat, com en la primera edició, és una Caminada Popular d’Orientació en Família, que es farà el pròxim diumenge, 29 de setembre, al matí. Hi haurà tres rutes, una de 2 km, totalment adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, una de 4 km i una altra de 7 km. Totes són circulars i s’han muntat al voltant del centre Mas Sabater, a Reus. La jornada és solidària i, a més, no competitiva. És per això que no hi ha temps de sortida ni d’arribada, i es pot fer caminant, corrents o, fins i tot, passejant. Les tres rutes són sense desnivell, i estan gamificades amb activitats senzilles d’orientació. Tres colors identifiquen les opcions: verd per al circuit adaptat de 2 km; blau per al circuit de 4 km; i lila per al de 7 km.

Les inscripcions a aquesta caminada solidària a benefici de la FEM tenen un cost de 10 € per als adults i de 5 € per als infants (fins a 15 anys), i el 100% de la recaptació de les inscripcions anirà íntegrament per a la Fundació d’Esclerosi Múltiple, que és qui assumeix les inscripcions a través de la seva plataforma web. Totes les persones que s’inscriguin en la cursa rebran una samarreta i una bossa del caminador, commemorativa de l’activitat.

La Caminada compta amb el suport d’empreses patrocinadores i col·laboradores, així com de l’Ajuntament de Reus, que ha col·laborat en l’organització, ordenació i senyalització vial de la jornada.

El punt de trobada de la 2a Caminada Popular d’Orientació en Família és el Centre Neurorehabilitador de Reus–Mas Sabater, que és a l’avinguda Onze de Setembre, 120, a partir de les 9.30 h del matí de diumenge.