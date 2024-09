Reclamen revisar protocols sanitaris pel presumpte suïcida que ha disparat contra els Mossos a Reus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats dels Mossos d’Esquadra SAP-Fepol i SME-Fepol han considerat «imprescindible» revisar els protocols sanitaris d’actuació després que aquesta matinada un home hagi disparat contra la comissaria de Reus i hagi estat abatut per un agent.

L’home havia acudit prèviament al lloc policial en diverses ocasions alertant que volia suïcidar-se i els Mossos han activat els serveis mèdics per derivar-lo al Centre de Salut Mental Pere Mata de la localitat. L’home, però, no ha quedat ingressat, i poc després de les tres de la matinada ha tornat a la comissaria amb una escopeta de balins amb la qual ha disparat contra els agents, que l’han abatut.

Els sindicats es pregunten per quina raó l’home no ha quedat ingressat malgrat haver expressat «la intenció clara de suïcidar-se». Per això reclamen que en la investigació que s’ha obert a l’entorn del cas «s’esclareixin tots i cadascun dels extrems que han provocat el desenllaç».