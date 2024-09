Les mocions en contra de la reubicació de l’estació d’autobusos no van prosperar al ple

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que les festes de Misericòrdia haurien de ser un moment de calma i germanor per la ciutadania reusenca, gairebé com un temps afegit de l’estiu, al sud de la ciutat no ho és en absolut. El debat de com enfrontar la remodelació i expansió d’aquest espai, una de les puntes de llança del govern municipal encapçalat per Sandra Guaita, no va tardar a fer esclatar la polèmica després de la presentació de l’avantprojecte de remodelació de la zona del Carrilet.

Un projecte que el passat divendres 20 de setembre va ser protagonista un cop més quan els diferents grups municipals a l’oposició van presentar per separat una moció en contra del trasllat de l’estació d’autobusos durant el ple municipal. Aquesta havia estat impulsada per la recentment formada Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, contrària al trasllat, i tots els partits a l’oposició la van assumir al peu de la lletra. «Cal esmentar que l’anomenat projecte de reordenació urbanística proposat pel govern anterior no contemplava el canvi d’ubicació de l’estació d’autobusos. Aquest canvi sobtat de l’actual equip de govern ha estat una decisió unilateral», defensava la regidora de Junts per Reus, Mariluz Caballero, en una sala de plens que tenia la presència de membres de la Plataforma. En una línia semblant també es van expressar la resta de grups a l’oposició. No obstant això, amb els vots en contra dels tres partits al govern, les mocions no van prosperar.

«Estem en un inici, això és un avantprojecte i properament es convocaran les reunions de caràcter més tècnic», subratllava la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, afegint que serà la manera en què es resoldran «els dubtes i les inquietuds».

La Plataforma respon a l’alcaldessa

Fa una setmana, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va assegurar que s’havien escampat informacions falses sobre el projecte de remodelació del Carrilet. El punt més polèmic era l’espai de zona verda que quedaria, on assegurava que no es perdria cap metre, sinó que en sumarien.

La batllessa reivindica que la voluntat del seu govern és tenir una ciutat més verda i sostenible. A més, també assegura que la llei no els deixa impulsar transformacions urbanístiques que vagin en detriment de les zones verdes ja existents. Aquesta afirmació fa referència a l’article 98.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost: «La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació».

No obstant això, des de la Plataforma defensen que la qualitat de l’espai es deteriora amb el projecte, ja que, tot i que l’Ajuntament afirmi que no es perden metres de zona verda, sí que consideren que aquesta és de menys qualitat. Per argumentar aquest punt, citen l’article 34.6 del Decret legislatiu mencionat anteriorment: «El sistema urbanístic d’espais lliures públics comprèn els parcs, els jardins, les zones verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport». Segons la Plataforma, compensar la pèrdua de superfície de parc amb zona verda no és possible perquè aquesta és de menor qualitat.

A la vegada, en el comunicat també critiquen, de la mateixa manera que ho va fer la regidora juntaire durant el ple, que el trasllat de l’estació no estava contemplat en el projecte inicial impulsat per l’anterior govern. I, finalment, l’entitat denuncia la utilització partidista de l’Associació Roserar Mas Iglesias per part del govern municipal. La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias apunta que l’Ajuntament ha instrumentalitzat l’entitat per presentar i aprovar una proposta de declaració en la junta de portaveus a favor del projecte.

Reunió amb la Federació de Veïns

Per un altre costat, tant Guaita com Berasategui van continuar amb la ronda de trobades per la ciutat per explicar el projecte. Després de passar per tres barris del sud de la ciutat, l’Antic Hospital va ser l’escenari el passat dijous de la reunió amb la Federació d’Associació de Veïns de Reus amb la presència de diferents entitats veïnals de la ciutat. En aquesta xerrada, el president de la Federació, Marcos Massó, va destacar la voluntat de diàleg de l’equip de govern i va reiterar el compromís de les associacions per treballar per la ciutat. «L’estació d’autobusos no és un projecte únicament pel barri de Mas Iglesias, sinó un projecte de ciutat», va sentenciar Massó.