Territori enceta els treballs per poder connectar Reus i Cambrils amb carril bici l’any 2026

El compte enrere perquè Reus i Cambrils estiguin connectats amb un carril bici ja ha començat. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat aquest estiu les obres corresponents a la tercera fase de la via per a ciclistes i vianants que discorre en paral·lel a la carretera TV-3141. Fonts del Departament de Territori confirmen a Diari Més que, al setembre, arrencaran els «treballs previs de neteja de la vegetació a la futura traça del carril bici» i que, per tant, el calendari d’execució ja està computant.

Cal recordar que, per executar l’obra civil, es va fixar un termini màxim de 18 mesos naturals. Pel que fa a la senyalització, l’abalisament i les defenses, es van determinar dos mesos més. En conseqüència, el carril bici hauria d’estar enllestit durant el primer semestre del 2026.

Territori assenyala que, amb les accions actuals, «no es preveuen afectacions significatives a la circulació viària» i afegeix que serà més endavant quan es detallarà si serà necessari aplicar cap mesura. El projecte constructiu avançava que és probable que, en algun moment, calgui tallar un carril de circulació, regular el pas de vehicles amb semàfors o prohibir els avançaments en certs sectors.

Preguntada sobre el projecte, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, subratlla que el govern municipal «aposta per la mobilitat sostenible i la bicicleta és, precisament per això, un mitjà de transport saludable que volem potenciar». D’igual forma que «vam estrenar la Ganxeta», la batllessa considera que el carril bici entre Cambrils i Reus «és un pas més en aquesta direcció».

«Estem contents que el projecte avanci perquè era una reivindicació històrica dels veïns de la zona i també perquè ens uneix més amb Cambrils, un municipi amb el qual els reusencs tenim més que una relació de veïnatge: tenim molts vincles i relacions», afegeix.

Per la seva banda, el regidor de Mobilitat de Cambrils, Enrique Arce, assenyala que és una iniciativa «que creiem que funcionarà, que hi haurà gent que utilitzarà mitjans de transport personal com bicicletes o patinets per desplaçar-se cada dia a Reus d’una forma segura». «Ara mateix és una carreta una mica insegura, però la part que han fet del carril bici està molt ben feta», valora. Amb tot, es pregunta «com resoldran l’arribada als ponts».

El president de la Federació d’Empresaris de Cambrils (FECAM), Victorià Luque, opina que el carril bici «està bé» i assegura que no hi està «en contra». Això no obstant, considera que s’hauria d’haver aprofitat el moment per «haver fet un altre carril més per als cotxes, desdoblar la carretera». «Sí que costaria més diners, però quedaria molt bé i ben comunicat, i penso que a Cambrils i a Reus els interessa i que els dos municipis s’ho mereixen», conclou.