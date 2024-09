La Prioral, el mirador nocturn de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Campaners de Reus van viure ahir una de les nits més esperades per l’entitat, les visites nocturnes al campanar de la Prioral de Sant Pere. Un moment especial per a l’entitat, ja que tan sols duen a terme aquestes visites en les dues grans cites festives de la ciutat; Sant Pere i Misericòrdia. «Les visites al campanar és una cosa que fem des de fa molts anys i que a l’entitat ens serveix tant com a font d’ingressos com per ensenyar aquesta joia a la ciutat», explica Anna Saumell, membre de l’entitat.

A més, Saumell destaca que per Misericòrdia són unes visites molt especials: «Reus Turisme no obre en horari nocturn i per Sant Pere ho fem de dia, per aquest motiu per Misericòrdia, que ho fem al vespre, és l’única ocasió en què es pot gaudir del cel nocturn des de dalt del campanar i és molt bonic».

Per una ocasió com aquesta van aprofitar per no fer tants passis i que les visites tinguessin una durada mica més llarga. Concretament, els campaners van fer vuit torns amb un aforament màxim de quinze persones. «Ens agrada molt fer les visites. A més, pugem cava i galetes i fem un brindis a dalt de tot, com una manera de celebrar que hem aconseguit pujar», comenta Saumell. Enmig de la visita, van aprofitar per explicar diverses curiositats del campanar.

La seva història, els escuts que es troben representats, també la història de les diferents campanes, algunes d’elles perdudes durant la Guerra Civil Espanyola, i la diferència sonora entre les campanes actuals i les antigues. «També contem el nombre d’escales que hi ha fins dalt de tot del campanar. No sé el motiu, però és una cosa que els fa molta gràcia als nens i nenes», detalla.

Els Campaners de Reus és una associació formada per dues entitats de la ciutat; l’agrupament Escolta i la Guia Misericòrdia des de l’any 2000. Això va sorgir de la voluntat de l’escoltisme i de fer servei a la societat, implicant-se en la vida social de Reus i participant en la Festa Major de la ciutat. A més, l’entitat també fa referència a la figura històrica del campaner de Reus. D’aquesta es té constància fins a l’any 1959, el qual era un funcionari municipal, especialment tenint en compte l’ús civil del campanar.

El campanar

El campanar de la Prioral de Sant Pere va ser construït durant el segle XVI. Concretament, el campanar, d’estil gòtic com l’edifici, és obra de l’arquitecte Benet Otger de Lyon, i la seva construcció va iniciar l’any 1520 i va finalitzar l’any 1566, mentre que l’església va ser inaugurada el 1569.

El campanar disposa d’una planta hexagonal i té una alçada total de 60 metres. Les escales tenen un disseny en forma helicoidal amb l’eix buit, una característica que ha inspirat a arquitectes com Gaudí. En la part superior, està coronat amb un pinacle amb crestes i rodejat de pinacles més petits

La Guerra Civil va provocar la destrucció de retaules en l’església i d’algunes campanes. No va ser fins a l’any 1941 en què l’arquitecte Cèsar Martinell es va encarregar de dur a terme la restauració de l’edifici patrimonial. En aquell moment es van instal·lar dues noves campanes. La primera, la de Misericòrdia, l’any 1941, i, posteriorment, la de Sant Pau, l’any 1943.