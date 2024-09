La planta fotovoltaica de la depuradora de Reus cobreix el 30,5% de l’energia que necessita en 1 any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La planta fotovoltaica de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Reus ha complert el seu primer aniversari de funcionament havent aconseguit cobrir el 30,5% de l’energia elèctrica que requereix l'activitat de la depuradora. La planta compta amb un total de 972 plaques i 3.013 metres quadrats de superfície per a la captació solar.

Després d’un any de servei, les xifres de producció indiquen que la planta fotovoltaica ha produït 953.647 kWh/any del total de 3.126.123 Kw que l’EDAR necessita per al seu funcionament. Com és lògic, l’època de major producció fotovoltaica és l’estiu, amb els mesos de juny, juliol i agost amb xifres que gairebé tripliquen alguns mesos d’hivern. Així, per exemple, el juliol de 2023, la planta va generar 118.358 Kw mentre que el desembre passat van ser 40.455.

El projecte, impulsat per Aigües de Reus, va comportar una inversió de 655.335,93 euros (IVA inclòs) amb el cofinançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i va entrar en servei l’estiu de 2023. La instal·lació fotovoltaica té una potència total de 641,52 kWp. Tot plegat cal emmarcar-ho en el seguit d’inversions en eficiència energètica que impulsa de fa temps Aigües de Reus, rere un canvi de model energètic.

«Tot plegat, a banda d’un benefici medi ambiental, representa un important estalvi econòmic, en plena consonància amb els principis de l’economia circular», afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. En paraules del regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, «també cal tenir en compte altres aspectes com ara l’aposta per la mobilitat sostenible, l’aigua de proximitat i la producció d’energia neta».

Una depuradora eficient energèticament

A aquest 30,50% de producció energètica auto-generada, cal sumar-hi l’energia que l’EDAR, des de fa anys, ja obté mitjançant «trigeneració» i que la convertirà en una de les depuradores més eficients de Catalunya, en arribar a produir, en conjunt i de mitjana, per damunt dels 2/3 de l’energia que consumeix.

Des de fa temps, L’EDAR de Reus ja produeix cada any al voltant d’un milió de metres cúbics de biogàs, una part dels quals es converteix en energia elèctrica i permet l’obtenció de al voltant d’un milió de kWh anuals. Això varia en funció de la disponibilitat de biogàs, incidències de les instal·lacions etc., podent generar fins a un màxim d’uns 2 milions de kWh/any, si es donessin les condicions de disponibilitat de gas, que suposaria gairebé la producció total de l’energia necessari a la planta i per tant un balanç energètic neutre.