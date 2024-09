Membres de la Unió de Botiguers de Reus intenten una moció de censura contra Rosa Lucas

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Bona part dels membres d’Unió de Botiguers de Reus no donen suport a la gestió encapçalada per Rosa Lucas. Durant l’assemblea extraordinària que l’entitat va celebrar ahir al migdia, en l’últim punt s’havia de votar si els membres de l’entitat donaven per bona la feina feta per part de la junta de l’actual presidenta, una votació en la qual el ‘no’ s’ha imposat amb solvència, amb 29 vots en contra de l’actual junta i 13 a favor.

L’encara actual presidenta de l’entitat i principal afectada per aquesta votació fallida, Rosa Lucas, afirma que els havien arribat queixes d’alguns botiguers sobre la situació actual. Precisament, aquest va ser el motiu pel qual la junta va decidir convocar l’assemblea extraordinària en la qual el darrer punt era una qüestió de confiança. Així i tot, Lucas afegeix que la junta s’ha mostrat «molt sorpresa» davant del resultat negatiu.

No obstant això, l’actual junta continuarà al capdavant, ja que, segons expliquen en un comunicat, es tractava d’«una votació no vinculant amb la que la junta volia ratificar la confiança dels seus socis» i que «ha estat aprofitada d’una manera sobtada i manipulada per alguns d’ells per convertir-la en una moció de censura». Per aquest motiu, la junta encapçalada per Rosa Lucas continuarà al capdavant de l’entitat mentre estudien la legalitat dels fets, ja que la moció de censura «no figurava com a ordre del dia».

Des d’Unió de Botiguers de Reus recorden que en cas que els associats vulguin celebrar una moció de censura s’hauria de convocar legalment per tal que tots els socis tinguin l’oportunitat d’expressar el seu vot. En l’acte en el qual s’ha dut a terme la qüestió de confiança tan sols hi havia una vintena d’associats dels més de 180 que conformen l’associació.

Any i mig de mandat

Rosa Lucas va esdevenir la cap de l’entitat el mes d’abril de 2023, substituint a Meritxell Barberà que havia estat al capdavant de l’entitat des del març de 2020 i que havia decidit fer el salt a la política. En aquell moment, la candidatura de Lucas va ser l’única que es va presentar per a liderar l’entitat reusenca amb una junta absolutament continuista, ja que l’heretava de la que va acompanyar durant els tres anteriors anys a Barberà i tan sols canviava qui hi estava al capdavant.

En aquell moment, Rosa Lucas va defensar que els objectius del seu mandat seria continuar amb la feina iniciada pels seus predecessors que havien deixat el «llistó molt alt». A la vegada, també es va marcar com a objectius la digitalització, que l’entitat continués creixent, fidelitzar el client local i obrir-se a nous públics.