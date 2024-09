Reus podria guanyar un nou hotel de tres estrelles al bell mig de la ciutat

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Anys enrere, la botiga d’articles esportius Intersport ocupava un local al carrer de la Perla, a tocar de la plaça de Prim, des d’on va esdevenir un dels punts de referència del centre i un atractiu comercial afegit. Va ser el 2018 que va deixar enrere les instal·lacions per traslladar-se al raval de Jesús —on va romandre fins al passat abril—.

Avui dia, ja s’estan duent a terme obres al carrer de la Perla per rehabilitar i reformar l’immoble i l’interior de l’antiga botiga per destinar-los a nous usos. En concret, hi ha projectat un hotel de 3 estrelles, de forma que Reus podria veure, en un futur, incrementada la seva oferta d’allotjament turístic amb una proposta situada al bell nucli històric de la ciutat.

Fonts de Crisan Borges, S.A., empresa constructora que treballa en el projecte, precisen a Diari Més que no hi ha sobre la taula una data fixada per acabar la intervenció i que, de fet, encara no està confirmat «si serà un hotel». Apunten que un altre dels usos que se li podria donar és de residència, sigui d’estudiants o per a la tercera edat, si bé remarquen que, ara com ara, «no hi ha res confirmat».

Així mateix, informen que l’edifici no es podrà destinar a pisos. Les fonts assenyalen que, en l’actualitat, s’està treballant en els envans i, a simple cop de vista, ja s’albira la feina que s’està fent per remodelar l’interior. Un dels arquitectes implicats en l’actuació detalla que «estem fent la reforma per tal que l’edifici sigui un hotel».

«El que es valora és si la planta baixa serà finalment tota de l’hotel o part d’ella es destinarà a comerç, per tal de llogar l’espai a un tercer», apunta el mateix professional. Diari Més també ha intentat posar-se en contacte amb Complejo Divertipark, S.L.U., promotora del projecte, segons es pot comprovar en un cartell a l’entrada del local, però, al tancament de la present edició, no ha obtingut resposta.

L’hotel del Pallol, el 2025

En cas que l’edifici que antigament ocupava l’Intersport esdevingui un hotel, Reus veurà com, en els pròxims anys, incrementarà la seva oferta d’allotjaments destinats als turistes. Cal recordar que el popularment conegut com a hotel del Pallol, a la plaça d’Evarist Fàbregas, està a punt d’encarar els últims preparatius per tenir-ho tot enllestit per rebre els primers hostes. En concret, el 27 de setembre del 2025 és la data fixada perquè acabin les obres i pugui posar-se en funcionament l’establiment.

L’empresa adjudicatària del dret de superfície, Ginkoplanet SL, va haver de demanar a Redessa una pròrroga del termini d’execució de la intervenció per causes de «força major». El període inicial acabava el 27 de setembre del 2024 i, tot i que la construcció de l’edifici està «molt avançada», la companyia va justificar que s’havia detectat «una important problemàtica amb la companyia Endesa, entesa com una causa de força major que impossibilita l’acabament de l’establiment hoteler en termini».

Per la seva banda, es va proposar al consell d’administració de Redessa aprovar la petició tenint en compte que l’adjudicatària ha complert «en tot moment» les seves obligacions econòmiques i que l’acabament de l’hotel respon a «raons d’interès de ciutat».