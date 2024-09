L’AV El Roserar i el PP presenten mocions sobre l’estació de busos

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Se sabia que el trasllat de l’estació d’autobusos seria el tema estrella en la sessió ordinària del ple d’avui, però el degoteig de declaracions i informacions no cessa. L’oposició portarà múltiples mocions per expressar la seva opinió contrària al canvi d’ubicació proposat i per donar veu a les reclamacions de la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, però, a més, a la Junta de Portaveus de dimecres, l’equip de govern va presentar una moció per part de l’associació de veïns El Roserar de Mas Iglesias per demanar que el projecte «analitzi les peticions veïnals i que en la modificació urbanística total no es perdi zona verda».

En el document, al qual ha tingut accés Diari Més, l’entitat veïnal assegura que ha pogut constatar «que l’arribada de l’estació d’autobusos al barri aportarà més beneficis que perjudicis». Si bé «el projecte en línies generals ens sembla bo per al barri», s’ha decidit presentar al·legacions «pel que fa a l’entrada i sortida dels autobusos, perquè tinguin el menor impacte possible sobre el veïnat». «Després d’aquestes reunions —amb l’equip de govern i en trobades veïnals—, hem pogut comprovar que tant l’entrada com la sortida estan massa a prop dels blocs de pisos i, això, sí que és un fet que ens preocupa i que lluitarem per revertir», clama el text.

Tal com s’especifica, l’AV proposa que l’avantprojecte de la transformació de l’entorn del Carrilet, que preveu el canvi d’ubicació de l’estació d’autobusos, «garanteixi que en el còmput global no es perdrà zona verda i s’executi analitzant les propostes del veïnat». També sol·licita que «es revisin les entrades i sortides dels autobusos de l’estació per tal de garantir que les afectacions als blocs que estan més propers siguin les mínimes possibles, i que aquestes siguin en un carril segregat al carrer Jaume Vidal i Alcover». A més, demana que l’Ajuntament mantingui «un canal participatiu d’informació i escolta activa» amb el veïnat i que es mantingui «el treball coordinat amb la Generalitat de Catalunya».

La moció del PP

En aquest context, el grup municipal del PP va aprofitar ahir per explicar que es posiciona «totalment en contra» de la ubicació proposada per a moure l’estació. En concret, demanarà que el futur emplaçament «no sigui al mig del parc de Mas Iglesias ni pròxim als centres educatius», que es consideri «el canvi de lloc a una zona no consolidada urbanísticament» i que s’inclogui el parc al Catàleg de Patrimoni, tal com va detallar la portaveu popular, Sílvia Virgili.

Així mateix, Virgili va criticar una falta de transparència per part de l’equip de govern referent al projecte, atès que van rebre els detalls «tard, a correcuita, i no se’ns va presentar tota la informació necessària fins a aquesta setmana».

D’altra banda, la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias va demanar formalment reunir-se amb l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, per parlar del projecte. Tot apunta que la trobada se celebrarà a principis d’octubre.