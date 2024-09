Junts per Reus lamenta que el govern municipal no reconsideri el trasllat de l’estació d’autobusos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern municipal ha votat aquest divendres en contra de la moció presentada per Junts per Reus sobre la necessitat de reconsiderar la ubicació de la nova estació d’autobusos al Parc de Mas Iglesias. En el text, el grup municipal expressava la seva oposició a aquest projecte plantejat per PSC, ERC i Ara Reus, i demanava obrir un procés participatiu i de diàleg real per trobar una solució consensuada amb veïns, entitats del barri i els partits.

Junts per Reus ha defensat el seu rebuig a la nova ubicació de l’estació d’autobusos perquè perjudicarà la vida de molts veïns de Mas Iglesias, perquè afectarà greument un dels pocs pulmons verds de la ciutat i també perquè tindrà conseqüències negatives de trànsit, de contaminació acústica i atmosfèrica, i de seguretat viària.

Així mateix, en la seva intervenció, la regidora Mariluz Caballero ha criticat la manca de sensibilitat del govern municipal i que hagi actuat de manera unilateral, sense tenir en compte les opinions i preocupacions dels veïns afectats. «Ha tirat pel dret, com ja és habitual, sense obrir cap procés participatiu amb els ciutadans ni buscar un consens amb la resta de grups amb representació a l’Ajuntament», ha assenyalat.

Caballero també ha recordat que ni el PSC, ni ERC ni Ara Reus no portaven aquest projecte en els seus programes electorals i, per tant, «és evident que el trasllat de l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias no té l’aval de les urnes».