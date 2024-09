Gertrudis porta a la Llibertat la seva gira de comiat

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça de la Llibertat ja ho té tot a punt per acollir aquest divendres a la nit una de les cites musicals més destacades de la Misericòrdia 2024. Parlem del concert de Gertrudis. La formació de la Garriga aterrarà demà a Reus per oferir una actuació especial. I és que Xavi Ciurans, Xavi Freire i Edu Acedo han decidit posar punt final al projecte musical que ha estat Gertrudis i després de 25 anys de trajectòria ara s’acomiaden dels escenaris.

El concert que oferiran a la ciutat s’inclou dins de la gira Ens Veiem a les Places i serà l’última vegada que se’ls pugui veure en directe a la capital del Baix Camp.

Amb nou àlbums publicats i més de 800 concerts a les seves espatlles, alguns dels quals els han portat més enllà de les fronteres catalanes, Gertrudis s’ha convertit en un referent indiscutible de la música festiva i del mestissatge. Cançons com Bon dia vida, Si tothom calla, No em dona la gana, Samarreta, Tan lluny de tu o Aire lliure s’han convertit en veritables himnes que han aconseguit renovar gèneres com la rumba catalana i a apropar-los a les noves generacions.

Aquells qui es quedin amb ganes de més Gertrudis encara tindran dues oportunitats més per a veure’ls, si bé es tracta de concerts de pagament i fora de la demarcació. Una d’elles serà el diumenge 29 de setembre a l’Auditori Maria Rosa Junyent de Vilafranca del Penedès i l’altra, en el seu últim concert, el pròxim 23 de novembre a la Sala Razzmatazz de Barcelona.

Els Gertrudis, però, no estaran sols demà a l’escenari de la Llibertat. I és que després del seu concert i perquè la nit continuï ben amunt DJ K-ZU oferirà un final de festa on mixarà temes mítics de l’escena musical catalana amb l’electrònica en una sessió festiva per a tots els públics.