Els reptes del nou curs polític: la transformació del Carrilet, l’Eix Astorga i el «dia a dia» de Reus

Malgrat que el focus estigués posat en què passava al Govern de la Generalitat, els ajuntaments de Catalunya ja han donat també el tret de sortida a un nou curs polític i el de Reus no n’ha estat l’excepció. L’alcaldessa, Sandra Guaita, expressa que l’equip de govern afronta els següents dotze mesos «amb la voluntat de continuar transformant la nostra ciutat», donant continuïtat a «una sèrie de projectes que ara estan començant a engegar i que han de tirar endavant». «Treballem tant des dels projectes més petits, que són el que ens trobem cada dia quan sortim, fins als més grans, a llarg termini; els anem continuant tots», va afegir la batllessa.

Això inclou tant iniciatives que ja han començat a veure’s plasmades sobre el terreny o que ho faran en qüestió de poc temps i que s’han d’acabar «d’executar», com la reforma del Centre Catòlic, el complex de la Hispània o la transformació de l’entorn del carrer Ample, com qüestions que avui dia encara es treballen sobre el paper i que han de tirar «endavant», entre les quals va destacar la reordenació del Carrilet —amb la remodelació del mercat, la vianalització del carrer de l’Escultor Rocamora i el trasllat de l’estació d’autobusos— i l’Eix Astorga, un «eix cívic» que haurà de facilitar la connexió a peu entre els barris del sud i l’actual estació de tren, al passeig de Mata, i que es dividirà en dues fases.

La primera, que arribaria fins al barri Juroca, podria convertir-se en una realitat en el present mandat, tal com detallà l’alcaldessa a Diari Més. Guaita va assenyalar que el govern municipal també tindrà l’ull «posat molt directament en el dia a dia de la ciutadania, que és un tema que ens preocupa». Posà com a exemple l’estat de la via pública i va avançar que es vol començar «ja» amb la Brigada d’Intervenció Ràpida, atès que «s’han incorporat gairebé les 25 persones que hi havia d’haver per a aquest equip».

Es farà un «seguiment estricte» del compliment del servei de neteja. A més, es preveuen «millores de la Guàrdia Urbana», amb la incorporació de nous agents de cara a l’any vinent. Addicionalment, tindrà continuïtat el pla de xoc de pintura als centres educatius, que ha estat «superbenvingut», amb l’objectiu que, en cinc o sis anys, «puguin estar totes les escoles pintades completament».

Atents al tall ferroviari

Guaita també aprofità per parlar del tall ferroviari previst a partir de l’1 d’octubre entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. L’alcaldessa va comentar que, «per tal de donar sortida als ciutadans de Reus que van a Barcelona», s’ha optat per desviar els passatgers cap a Picamoixons i Valls, de forma que «no hi hagi transbord».

«El trasllat que se’ns ha fet és que, les persones que pugin a l’estació de Reus, pujaran a Reus i baixaran a Barcelona», va assegurar Guaita. Encara que la durada del trajecte es veurà incrementada en uns 15 minuts, la batllessa considera que és «més còmode que no haver d’agafar l’autobús» i, per tant, «és la millor opció per a la gent de Reus». Així mateix, afirmà que estaran «atents» que es compleixin el termini d’obres i que s’informi la població.