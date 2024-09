Unes 400 persones gaudeixen del concert 'Retrobaments' al Cementiri de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les quatre-centes cadires habilitades al Cementiri General de Reus s'han omplert aquest dimecres al vespre per tal d'assistir a una nova edició de l'activitat Retrobaments que cada any organitzen els Serveis Funeraris Reus i Baix Camp amb la voluntat de recordar i homenatjar les persones que ens han deixat al llarg del darrer any.

En aquesta ocasió s'ha escenificat una proposta poètico-musical amb les Músiques de Tardor com a protagonistes. Una tardor que no només ha fet referència al record d'una estació de l'any, sinó també a un moment especial d'un període vital personal.

En aquest novena edició, sota el guió i la direcció de Rafael Fabregat, hi ha participat l'actriu Georgina LLauradó, Laia Masdeu (veu i violí), Josep Maria Ferrando i Albert Carbonell al violí, David Blay al violoncel i Marc Torres, al piano i clavicèmbal. Al llarg del concert, s'han interpretat peces musicals de Selma Bruna & Xiula, H. Purcell, Händel, J. S. Bach / Ch. Gounod, Txaikovski, Piazzolla, J. Kosma i Antonio Vivaldi.

En les seves intervencions, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha destacat «la possibilitat que tenim amb aquests concerts d'apropar-nos amb la música i la poesia als records d'aquelles persones que ens han deixat» i la regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, ha posat especial èmfasi «en el suport ciutadà que aquestes nou edicions han tingut i que ens han permès compartir tants moments d'acompanyament».