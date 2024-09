Reus celebrarà la tercera edició del «Posa't la Gorra!» el 28 de setembre a La Palma

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus, junt amb altres entitats de la ciutat, col·labora amb la festa solidària Posa't la gorra!, organitzada conjuntament per l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) i l'Associació reusenca Sant Pere Solidari, el dissabte 28 de setembre a La Palma de Reus durant el matí, en el marc de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia.

La festa, presentada per Mass Islike i Carme González, comptarà amb la participació d’elements del Seguici Festiu de la ciutat com el Superadrac, de l’Associació Supera’t; el Ball de Cercoletes; la Somera; els Nanos, i el Lleó petit. També actuarà Gisela De Foc – Miss Coconut, la batucada Reus Samba i els DJ’s Ecléctico i John J. Noils. A més, hi haurà diferents tallers per als més petits i es llegirà un manifest.

Com a novetat, hi haurà una gran rifa solidària que comptarà amb la col·laboració de moltes botigues i restaurants de la ciutat.

L’objectiu és llançar un missatge positiu a la societat sobre la realitat de les famílies amb un infant o adolescent amb càncer. A més, des d'un entorn lúdic i alegre es vol sensibilitzar i transmetre que aquests infants i adolescents són com els altres i que, amb l'acompanyament i el suport necessari, les famílies poden fer front a aquesta situació difícil. L’AFANOC és membre del Consell Municipal de la Discapacitat, que depèn de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus.

Els fons que es recapten amb la campanya van destinats a mantenir la gratuïtat dels serveis que AFANOC ofereix a les famílies, a millorar les seves condicions als hospitals, a donar suport psicosocial integral i a mantenir la Casa dels Xuklis, un recurs temporal d'allotjament per a les famílies que s'han de desplaçar als hospitals de referència de Barcelona perquè els seus fills rebin el tractament.

L'associació Sant Pere Solidari organitza cada any una activitat per a recaptar fons per a l'AFANOC i enguany, amb motiu dels vint anys de l'AFANOC, s'ha sumat al Posa't la Gorra!.

La gorra, el símbol de la festa

L'entrada a la festa és gratuïta i la gent pot col·laborar comprant la gorra solidària en una trentena de punts de venda de la ciutat o el mateix dia de la festa. El preu de la gorra és de 8 euros.

La gorra canvia de disseny cada any i així s'ha convertit en un article solidari de col·leccionisme. Enguany, ha estat dissenyada per Tarsila Schubert, una artista de carrer d'origen brasiler que ha dedicat la seva vida a l'art. Al frontal de la gorra hi apareix un ull, que és l'expressió de l'atenció, la cura i l'acompanyament ferm i continuat, necessari al llarg del procés del càncer infantil.