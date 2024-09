La plantilla de Reus Net desconvoca la vaga prevista pels dies de Misericòrdia

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El compte enrere estava a punt d’arribar a zero i, per ara, s’ha evitat la detonació. El comitè d’empresa de Reus Net va decidir ahir a la tarda desconvocar la vaga dels treballadors de la neteja que estava prevista que comencés dissabte i s’allargués fins al 25 de setembre, coincidint de ple amb les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. El president del comitè, Miguel Pérez, explica que, per majoria, s’ha decidit «desconvocar la vaga i esgotar qualsevol via de negociació que hi pugui haver».

Pérez relata que ahir «a primera hora de la tarda» l’empresa li va comunicar que estava disposada «a aixecar la congelació salarial i a entrar a negociar les reivindicacions socials que tenim». «Vaig respondre que ho volia plasmat per escrit i així ho han fet», assegura. «L’empresa estava molt enrocada en la seva posició i, de cop, ens han presentat això», comenta sorprès Pérez, que pressuposa que ha tingut «efecte» el diàleg entre Reus Net i l’Ajuntament.

El president del comitè d’empresa considera que, amb aquest moviment de fitxes, «és de llei esgotar totes les vies de negociació possibles abans d’arribar a una vaga». «Per tot això, desconvoquem la vaga a l’espera que es pugui negociar finalment», conclou.

La primera de les reclamacions de la plantilla del servei de neteja viària era la revisió salarial. «No ens podíem plantejar la congelació», assevera Pérez. «Una vegada han tret això de la taula, tenim opció de poder negociar, cosa que fins ara no teníem aquesta potestat, i després ja entrarem a valorar si la proposta pot ser millor o pitjor», analitza.

Els altres grans cavalls de batalla dels treballadors eren aconseguir una «millor conciliació familiar» —«fem festa un dissabte de cada cinc», apunta el portaveu— i la possibilitat de sol·licitar la jubilació anticipada o parcial «als 63 anys».

Mediació

Davant la convocatòria de vaga, tant l’empresa adjudicatària Unió Temporal d’Empreses (UTE) Valoriza Ambiente-Romero Polo com el comitè d’empresa van assistir a una mediació a la qual el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya va intervenir. En la seva primera reunió, el passat 10 de setembre, ambdues parts no van arribar a cap acord i, pel que semblava, la vaga seria inevitable.

No obstant això, gràcies a la decisió presa per part de l’empresa ahir, s’ha evitat aquesta situació, un fet que l’Ajuntament de Reus considera com a positiu. «L’Ajuntament ha estat en contacte permanent amb empresa i treballadors, tot i no tenir competències en la relació laboral entre ambdues parts, amb l’objectiu de què es presti sempre el millor servei als reusencs i reusenques», celebren fonts de l’equip de govern.

A la vegada, afegeixen que el govern municipal «s’alegra que s’hagi imposat el diàleg i que s’hagi desconvocat la vaga i espera que totes dues parts segueixin treballant per tancar un acord».

UTE Reus Net

El contracte de la brossa va ser adjudicat a la UTE Valoriza Medioambiente-Romero Polo l’any 2019 i va entrar en vigor l’1 de gener del 2020. Des del primer moment de conèixer els detalls del contracte, la plantilla va protestar contra aquest.

Segons argumentaven, s’havia rebaixat excessivament el preu pel qual es comprometia l’empresa a executar el servei de neteja i recollida de residus. Aquest ha estat el motiu pel qual l’empresa ha justificat que no podia acceptar cap de les reclamacions per part dels treballadors, tant pel que fa al salari com altres qüestions.