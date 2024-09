El Teatre Fortuny s'incorpora a l'oferta d'espais visitables de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre Fortuny de Reus s'incorpora a l'oferta turística d'espais visitables a la ciutat. Així ho han anunciat aquest matí l'alcaldessa de la ciutat i presidenta del Consorci del Teatre Fortuny, Sandra Guaita; la presidenta de la Diputació de Tarragona i regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó; i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens.

Amb la incorporació del Teatre Fortuny al catàleg d'espais patrimonials visitables de Reus es dona continuïtat al pla d'acció de l'Agència Reus Promoció d'ampliar propostes per poder visitar a la ciutat, en la mateixa línia que ja es va anunciar fa uns dies l'oferta de poder conèixer el Cementiri Municipal.

La data d'estrena de les noves visites al Fortuny s'ha volgut fer coincidir amb Reus 1900. Festa Modernista, un cap de setmana que es preveu atractiu tant pels ciutadans com pels visitants. En aquest sentit, es faran dues sessions de les visites el diumenge 29 de setembre. I, a partir de llavors, cada diumenge, a les 12:00 h. La visita serà en català i dura 45 minuts. El teatre disposa d'ascensor per a persones amb mobilitat reduïda. Per informació i reserves es pot trucar al 977 010 670; al correu electrònic infoturisme@reus.cat o a la web www.ticket.reusturisme.cat.

L'objectiu de la proposta és allargar l'estada del visitant a la ciutat, fomentar la repetició de visita de dia i continuar potenciant l'arribada de visitants amb estades de cap de setmana. A més, també pot ajudar a fidelitzar públic cultural a la ciutat i arribar a nous públics que puguin mostrar-se interessats en la programació que ofereix el mateix equipament reusenc.

Les visites permetran descobrir la història del Teatre Fortuny i de la ciutat de Reus des de la seva inauguració el 1882 fins a l'actualitat.