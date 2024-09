Una reusenca, entre les finalistes d’un concurs gastronòmic que premia a joves talents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Martiko ha seleccionat ja els cinc finalistes del seu concurs gastronòmic Talents Martiko 2024, la final del qual tindrà lloc el 14 d’octubre a Basque Culinary Center, i que té com a objectiu identificar i premiar el talent, la passió i la creativitat dels joves cuiners i cuineres d’entre 20 i 35 anys del panorama nacional.

Els finalistes d’aquesta 5a edició són Juan García, del restaurant Dólar, (Vitòria-Gasteiz); Felipe Montenegro, de Akelarre (Donostia-Sant Sebastià); Sara Cámara, de Casa Pacheco, en vecinos (Salamanca); Juan Francisco Pérez, de Espacio Montoro a Alacant i Pola Hemaia, del restaurant L’Alkimista, a Reus (Tarragona), que han presentat dos aperitius amb productes fumats Martiko, com el salmó, la tonyina o el bacallà, i un plat principal elaborat amb foie-gras fresc o magret d’ànec.

Pola Hemaia és la propietària i assessora gastronòmica del restaurant L’Alkimista, que va obrir les seves portes el 2019 i ofereix una cuina internacional amb menús degustació. L’espai està recomanat per la Guia Repsol i en poc temps ha destacat per la seva innovació i detalls únics com l’ús de sucre impregnat amb essències de flors als seus plats.

La final, el 14 d’octubre

La final tindrà lloc el 14 d’octubre. Aquell dia, els cinc finalistes hauran d’elaborar les seves dues propostes culinàries a les cuines de Basque Culinary Center, a Donostia-Sant Sebastià. Cada participant haurà de presentar les seves creacions als membres del jurat perquè determinin qui seran els tres guanyadors de l’edició.

Per la seva part, els jutges, professionals referents al món de la gastronomia, tindran en compte la creativitat de les propostes, l’elegància, la presentació, les tècniques utilitzades i el sabor i maridatge dels plats.

El nom dels guanyadors es donarà a conèixer aquell mateix dia després de la presentació dels plats. Els premis per als tres vencedors inclouen un total de 6.000 euros en metàl·lic (3.000, 2.000 i 1.000 euros respectivament) i cursos de formació a Basque Culinary Center amb un valor total superior als 5.000 euros.