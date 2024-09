Reus comença a treballar en el pont que connectarà el sud amb l’hospital

Fotografia de l’indret on està projectat el pont, que connectarà les avingudes de Salou i de la Universitat.Gerard Marti Roig

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Un pont que connecti els barris del sud de la ciutat amb l’Hospital Universitari Sant Joan i el Tecnoparc, tot salvant les vies del tren. Aquesta és una de les reclamacions històriques del veïnat meridional i sembla que ja és una mica més a prop de convertir-se en una realitat.

Fonts municipals confirmen a Diari Més que el projecte d’urbanització del sector H-11, que preveu l’execució d’un pont d’enllaç a l’avinguda de la Universitat per sobre de les vies ferroviàries, està «actualment en redacció».

«Des de l’Ajuntament de Reus s’està fent el seguiment del projecte d’urbanització que està redactant la Junta de Compensació del sector H-11», precisen les fonts, que també recorden que la iniciativa està contemplada al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. «Està previst en el planejament urbanístic i es farà quan els promotors impulsin el desenvolupament urbanístic de la zona», assenyalen.

El pont es projectarà entre l’avinguda de Salou, a l’entorn de la rotonda on hi ha establiments de McDonald’s i de Mercadona, i l’avinguda de la Universitat. També és una de les accions incloses al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27. En l’actualitat, té un grau d’execució del 5%, segons el portal web de Reus Planificació.

Els veïns esperen amb candeletes que el somni de travessar les vies per un pont esdevingui una realitat. El president de l’associació veïnal (AV) El Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet, creu que aquesta infraestructura és «una de les millors eines que hi ha per connectar els barris del sud amb l’altre costat».

Recorda que el projecte estava previst que s’executés anys enrere, però, «arran de la crisi que hi va haver en aquells moments, es va aturar». Per la seva banda, la Plataforma Defensa Mas Iglesias considera que és «necessari» construir el pont que connecti les avingudes de Salou i de la Universitat i, tal com va exposar, proposa que l’estació de busos es traslladi al seu voltant.

La presidenta de l’AV del barri Fortuny, Cori Balanyà, opina que la idea de construir un nou pont és «positiva» i «molt important pel que fa a l’accessibilitat i la comunicació amb la zona». Així mateix, aplaudeix un moment en què es vol fer «un impuls molt important» als barris del sud, «modernitzant-los i donant-los més visibilitat».

Marcos Massó, al capdavant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), assegura que als residents dels barris Fortuny, Juroca, Montserrat i Mas Iglesias «els faria molta gràcia tenir aquest pont, que s’hi pogués passar amb cotxe i autobús». «Ho hem demanat diverses vegades i continuem insistint-hi», apunta. «Li diem el nostre Pont del Diable perquè és molt esperat i serà molt important en l’evolució cap al sud, és un tema del qual estem molt a sobre», remata Massó.

Així mateix, els representats recorden que el pas inferior que es construirà amb l’estació de Bellissens no és de l’aprovació del veïnat. «Mai no hem estat d’acord amb el fet que fos un pont soterrat», afirma Balanyà. «Estàvem i estem en contra del Pas Ciutat», clou Jornet.