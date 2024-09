L'Ajuntament de Reus adjudica les obres de la seu del nou Servei d’Habitatge municipal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Construccions Vinaixa les obres d’adequació d’un edifici annex a la Biblioteca Xavier Amorós per obrir-hi el nou Servei d’Habitatge municipal. El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 82.199,68 euros (IVA inclòs).

L'Ajuntament treballa en la reorganització i impuls dels serveis municipals vinculats a l'habitatge per superar l’abast actual de l'Oficina d'Habitatge i avançar amb la priorització de nous instruments orientats a la planificació, la promoció i l'adquisició d’habitatge. Si l'actual oficina municipal s'ha convertit en un servei de referència en relació a l’atenció a la ciutadania, la gestió dels ajuts i la gestió del parc d’habitatge públic, el nou Servei d'Habitatge farà una aposta per les polítiques estructurals i estratègiques per contribuir a garantir el dret a l'habitatge al conjunt de la població.

La posada en marxa del Servei d’Habitatge implica una reformulació organitzativa, de recursos i de transversalitat amb altres àrees de l’Ajuntament. Aquest avanç comporta incloure i donar èmfasi als instruments, no només als serveis; i, en conseqüència, potenciar totes les eines que permeten, a més de donar una resposta a curt termini a la ciutadania, estudiar, analitzar i proposar estratègies amb una visió a llarg termini.

El nou Servei d'Habitatge atendrà 5 àmbits de treball: accés a l'habitatge, gestió del parc públic d’habitatges, rehabilitació, oficina d’atenció en matèria d’habitatge, i exclusió residencial.