La finca de Pich Aguilera de Reus es vendrà i es podrà destinar a habitatge lliure

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus vendrà la finca de l’antiga fàbrica Pich Aguilera. La Junta de Govern Local va aprovar divendres la licitació de l’alienació de l’immoble de propietat municipal, situat a l’avinguda del President Companys, 7-9. La voluntat municipal és que el moviment permeti destinar l’espai «a habitatge lliure i baixos de terciari». Així mateix, «permetrà materialitzar la urbanització d’un passatge per ajudar a la connectivitat interna del barri», segons precisen fonts municipals.

La parcel·la ja estava inclosa en el catàleg d’immobles disponibles del consistori. En el cas de Pich Aguilera, el directori destaca que es tracta de «sòl urbà» —fonts municipals precisen que és «no consolidat»—, que la finca té una superfície de 4.821 metres quadrats i que es pot destinar a habitatge plurifamiliar, amb una densitat màxima de 192 pisos. L’edificació pot estar conformada per una planta baixa i sis pisos en alçada. El següent pas serà l’aprovació del plec de clàusules administratives que regirà la subhasta pública, tal com mencionen les mateixes fonts.

Cal recordar que, al complex, també hi havia el local de La Illeta, on es donava suport a persones en situació de vulnerabilitat per casuístiques com trastorns de salut mental o ús de drogues. El local va tancar portes a l’agost.

Previsió d’ingressos

Els pressupostos de l’Ajuntament de Reus ja preveien la venda de la finca durant el 2024. En la previsió d’ingressos per a l’exercici, el consistori va incloure l’alienació de patrimoni per un valor total de 7,2 milions d’euros. El còmput resultava de dues operacions. Una, al sector H-12, on s’havia anunciat que l’empresa P3 Logistic Parks havia comprat un terreny de 175.000 metres quadrats per construir-hi una nau logística, amb magatzem i oficines. Així mateix, es computava, per 4 milions d’euros, la venda de Pich Aguilera.

Reus Serveis Municipals (RSM) va acordar, el novembre del 2023, retornar a l’Ajuntament, soci únic de la societat, l’immoble de l’avinguda del President Companys en el marc d’una operació de reducció del seu capital social. D’aquesta manera, es va tancar un cercle que es començà a dibuixar el 2006, quan el consistori adquirí l’immoble a la societat Hospital de Sant Joan de Reus, SAM, per aportar-lo al grup d’empreses Innova i, d’aquesta manera, presentar-lo com a garantia per a obtenir el finançament necessari per a construir el nou Hospital Universitari Sant Joan.

El gerent d’RSM va proposar, a través d’un informe, tornar al consistori la finca, atès que ja havia amortitzat la hipoteca que hi pesava com a garantia d’un préstec formalitzat el 2010 amb diverses entitats bancàries per poder executar les obres del centre hospitalari. També es va tenir en compte que la societat no tenia cap projecte previst de desenvolupar a Pich Aguilera. La positiva situació econòmica permetia a RSM, com a successora d’Innova, afrontar l’operació de reducció de capital.