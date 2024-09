Els Guardons de la Ciutat reconeixeran la tasca civil de persones i entitats

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El lliurament dels Guardons de la Ciutat d’aquest divendres 20 de setembre serà l’acte institucional que iniciarà oficialment la Festa de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Reus. En aquest acte, la voluntat del govern municipal és la de reconèixer a persones o entitats rellevants de la societat civil de la capital del Baix Camp.

Enguany, tres dels guardons seran entregats a títol pòstum. Per un costat, a Carme Saldaña, qui va ser cofundadora i coordinadora esportiva del Club Esportiu Alba Reus i va morir el mes de gener d’enguany. En paraules del club, Saldaña va ser una «peça central» en la creació i evolució del club.

Per una altra banda, també s’homenatjarà amb un guardó al fotògraf Carles Busquets, conegut popularment com a ‘Niepce’, que va morir el passat mes d’abril. Al mes de juny l’Ajuntament de Reus li va concedir la Menció Honorífica Municipal pel seu llegat fotogràfic.

I el tercer i últim guardó a títol pòstum va per l’arqueòloga, historiadora i museòloga Lluïsa Vilaseca, que va morir el desembre de l’any passat. Vilaseca va esdevenir un dels referents de la recerca arqueològica al nostre territori durant el segle XX.

Els altres premis de la llista van a associacions i entitats de la ciutat. Entre ells, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus, a l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Cognitius de Reus i Baix Camp i a la Confraria Jesús de l’Amargura.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, afirma que els guardons «suposen un homenatge públic a la societat civil de casa nostra que, a més, suposa l’inici oficial a les Festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia». «És també un moment per fer una crida a la festa, a tota la ciutadania, i un moment per agrair a tothom la seva participació», afegeix la batllessa. A la vegada, el regidor de l’àrea de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, assegura que els Guardons de la Ciutat 2024 «reconeixen tant a persones com col·lectius referents per la nostra ciutat i és un bon moment per agrair tota la tasca que han realitzat». A més, el regidor aprofita per valorar positivament l’inici «d’una de les millors festes del país».