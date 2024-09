Bolca un camió a la TP-7225 a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió ha bolcat aquest matí de dimecres a la carreterea TP-7225 al terme municipal de Reus. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís a les 10.23 hores per l'incident, que ha tingut lloc al quilòmetre 2,5 de la via.

L'accident, que no ha comportat ferits, només s'ha vist implicat el vehicle pesant, el qual transportava boletes de polietilè. Com a conseqüència, hi ha petites retencions a la TP-7225 i es fan desviaments senyalitzats.

Els Bombers s'han desplaçat amb dues dotacions només per a desconnectar les bateries, ja que no ha sofert cap fuita de gasoil ni de la càrrega.