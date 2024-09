El Servei d’Atenció a la Salut Mental atén 67 persones a Reus en els primers nou mesos

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va engegar, el novembre de l’any passat, el Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental (SOABEM). En els primers nou mesos des de la posada en marxa —amb dades fins a l’agost del 2024—, s’han atès un total de 67 persones.

L’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, ha avançat dades com que un 72% (48 de 67) dels usuaris són dones, que un 43% estan en la franja d’edat entre 45 i 60 anys i que 21 persones continuen essent acompanyades. «Pensem que el servei ha tingut un impacte positiu», va subratllar la batllessa.

En els tres trimestres inicials, s’ha treballat en tres línies d’acció principals. La primera era la identificació i creació d’una xarxa d’actius, els organismes municipals —s’ha creat un grup motor amb els serveis de benestar emocional existents en el si del consistori— i externs que poden donar suport a la ciutadania. S’havia calculat que es tancaria el primer exercici havent establert protocols amb una dotzena d’actius, però, a hores d’ara, ja n’hi ha 68. 46 són externs.

El regidor de Salut, Enrique Martín, va remarcar que «això no acaba aquí» i que es continuarà amb la feina de contactar amb altres agents de salut. «Aspirem a ser un referent a la nostra ciutat en l’orientació i l’atenció al benestar emocional i mental», va expressar. Així mateix, va explicar que l’eina «no és només un servei d’atenció telefònica, presencial o per correu, això és la punta de l’iceberg».

«És una porta d’accés a la ciutadania per poder accedir als serveis que tenim a la ciutat i, després, l’important és tot el que hi ha al darrere», va assenyalar. «L’important és que la gent se senti acompanyada i que, en un moment que pot estar perduda, tingui una orientació de cap a on ha d’anar», va prosseguir.

Amb aquest context, l’alcaldessa va recordar que el lema és Tot bé? T’acompanyem, arran de la importància d’acompanyar «en moments en què pots tenir certes dificultats». «Com a Ajuntament, busquem què podem fer per intentar solucionar o ajudar-te en aquest transcurs de temps», va comentar Guaita.

La segona pota ha estat l’obertura del servei d’orientació i atenció a la ciutadania per diferents canals. En concret, s’han habilitat el número de telèfon 977 010 679, que està actiu els dilluns de 12 a 15 hores, els dimecres de 16 a 18 h. i els divendres de 9 a 12 h.; el correu electrònic soa.emocional@reus.cat i la possibilitat de trobar-se presencialment, si bé cal demanar cita a través de la pàgina web https://citaprevia.ubintia.com/reus/#nbb.

En aquesta línia, el regidor va avançar que, ben aviat, es llançarà una campanya de difusió «per arribar de forma més àmplia a la ciutadania». «A vegades no tan sols és el problema, sinó l’angoixa de no saber on anar; des del servei els acompanyem i guiem cap al lloc més adequat», va afegir Guaita.

El tercer vessant s’ha centrat en la promoció del benestar emocional, amb l’oferta de tallers i formació. «En salut mental, costa interioritzar que hi ha d’haver una part de promoció i prevenció», va reconèixer l’edil Martín. A les formacions, han assistit 184 persones.

Anar «més enllà»

Amb unes primeres dades «inicials» a la mà, l’alcaldessa va subratllar que «volem ser més proactius amb aquest servei». En els següents mesos, «continuarem treballant en la xarxa d’actius» i, havent ja superat les expectatives, «anirem més enllà». «Volem una xarxa entrelligada per donar resposta ràpida a les demandes de la ciutadania», va valorar.

Així mateix, va declarar que es vol fer «més potent» i «consolidar» l’atenció a la població, bé sigui via telefònica, presencial o per correu electrònic. «I després, sobretot, acompanyar, perquè el malestar, si pot ser, no arribi a convertir-se en una patologia», va remarcar. «Volem que aquelles persones que necessitin el servei sàpiguen que està disponible», va tancar.